兒子考試成績未達標被「拋棄」路邊　虎媽鬥氣：起訴我也不要他

綜合內媒近日報道， 河南洛陽一派出所上月22日接市民報警稱，一名男孩被扔在高速公路的入口。民警到場後了解到，發現男孩因考試未達到預期的95分以上，他的媽媽對其施以打罵後駕車離去，將他獨自留在路邊。 而當民警以電話聯繫男孩媽媽並進行勸解，該名母親竟堅持不要自己的兒子，還說出「我就是不負責任，你起訴我吧」的話。

民警接報後到場詢問男孩為何被遺留路邊。（影片截圖）

據《洛陽晚報》報道，2月22日傍晚，當地派出所的民警接報後到現場看到，七八個路人圍著一個戴眼鏡的男孩，該名男孩臉上還有多道手印。民警經詢問後得知，男孩今年12歲，目前在洛龍區一所小學上學。當日下午，他的媽媽接他回家過周末，途中得知他數學科目考了81分，沒有超過預期的95分，一氣之下把他放在了高速路入口。

民警其後根據圍觀者提供的男孩母親的車牌號，設法獲得了她的電話號碼，並打電話勸她將孩子接走。惟男孩母親在與民警通話過程中不曾改變強硬態度，堅持不要自己的兒子：「想走法律程式就走法律程式。反正我不要他了！不要他了！」「我就是不負責任，你起訴我吧」

看對方態度堅決，民警只好把男孩帶回了派出所，最後聯繫上男孩的叔叔將其接回家中。民警也特別交代男孩的叔叔和男孩的媽媽好好談談，避免再出現類似過激行為。

（綜合報道）