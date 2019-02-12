【逼婚】福建女自稱被父母騙到男方家相親險遭性侵　網民質疑造謠

農曆新年期間，不少人回鄉後都被親朋好友輪番關心「終身大事」，更有人甚至被親生父母恐怖逼婚，令人驚愕。 據《北京青年報》12日報道，內地一位名叫「你若無心我便」的網民近日在微博發帖稱，自己在家過年時遭遇父母逼婚，更險被相睇對象強姦。該女子的言論其後引起熱議，惟網民發現其帖子中部分說法與實際不符，懷疑其編造謠言。 對此，福州市公安局回應稱，福州警方近日未接到類似強姦報警，當地網警目前正在核實了解相關情況。

被逼婚的女子自曝稱，自己的母親將她帶到相睇對象家中，使她差點被男方強姦，引起網民熱議。（網上圖片）

被逼婚的女子自曝稱，自己的母親將她帶到相睇對象家中後秘密回家，將她扔到認識三天的男方家中。夜裡，她差點被相睇對象強姦，靠自己奮力掙脫後逃回家中。結果母親不問遭遇，反而責怪其從男方家跑出來，丟盡家人的面子。

該女子把自己的恐怖經歷分享到網上後引起熱議，已獲得逾萬條評論和轉發。許多網友紛紛表示「小姐姐確定下這是逼婚？不是把你賣了？」、「這些人都瘋了吧，連點人性都沒有了，小姐姐快逃出來吧」、「這不是逼婚，這是賣人吧…」

不過文中提到的「下午6點打不到『滴滴』（注：內地網絡叫車平台）」、「零下一度的晚上」等表述令網友懷疑其內容可能存在編造。有網民指出，按該受害女子微博地點顯示的福州，不可能出現2月份零下一度的天氣。

該女子其後再發文否認造謠，又強調自己不報警是不想害死自己的父母，因為父母在農村是「面子大過天的人」。有內地律師分析稱，若女子爆料事實為真，在未獲得女方同意的情況下，男方或涉違反治安管理處罰法，重則構成猥褻罪、強姦罪。至於女方父母是否需要承擔責任，需要看其父母是否存在主觀故意。

（北京青年報）