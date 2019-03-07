【離奇】男子滴滴叫車驚見自家車牌怒報警　滴滴公司遭罰1.8萬

網絡叫車在內地已盛行多時，與之有關的各類案件亦層出不窮。福建有一名男子日前搭乘網約車時，就撞見令他驚詫的一幕，自己家的車牌號碼竟然被該輛網約車「偷天換柱」了，嚇得他立即報警。 在警方調查下，真相終於水落石出，原來這輛車冒用了男子的車牌，且不具備網約車營運資質。目前涉事車輛已被執法人員暫時扣留，滴滴公司在當地的分公司則被依法罰款1.8萬元人民幣（下同．約合2.11萬港元）。

執法人員依規對涉事私家車依法暫時扣留。（東南早報）

家住福建泉州的曾先生日前報警稱，其在滴滴平台叫車並搭乘，期間驚見該車的車牌號碼與自家車輛如出一轍，遂憤而報警。

當地警方接報後展開調查，查明曾先生在惠安縣城某小區通過滴滴平台App打車，在乘車前往紫山鎮油園村途中時，意外發現訂單上顯示的車牌號碼「閩CQxxxW」竟是自家車牌，懷疑是遭到冒用註冊。

涉冒用車牌兼無證營運

經當地交通執法部門排查，發現該輛營運滴滴業務的私家車車牌實為「閩D0xxxW」，涉事28歲男司機上官某飛有辦理《網絡預約出租汽車駕駛員證》，但無法提供「閩D0xxxW」或「閩CQxxxW」車牌的《網絡預約出租汽車運輸證》。

最終，執法人員依據該省道路運輸條例規定，對涉事私家車依法暫時扣留，同時依法對滴滴出行科技有限公司泉州分公司作出罰款1.8萬元的行政處罰，並責令滴滴平台糾正該冒用註冊網約車的違法行為。

（綜合報道）