湖南的士「一鍵報警」系統竟未聯網警方　公司：作用是震懾犯罪者

內地傳媒近日曝光一宗去年8月在湖南發生的的士劫案。案中的受害者為一名男性的士司機，他被持刀劫匪劫持期間，曾兩次啟動車載「一鍵報警」系統，卻反遭報警系統的接報人員致電反問「為什麼要觸動車內的報警」，最終驚動劫匪，用刀把他殺害。 事件引起外界質疑當地的士「一鍵報警」系統形同虛設。涉事的士公司回應事件時更是「語出驚人」，承認系統未與警方聯網，更多的作用在於震懾犯罪分子。

遇害司機車上有大量血跡。（網上圖片）

2018年8月15日，劫匪被公安拘捕。（家屬供圖）

「一鍵報警」系統的接報人員回電驚動劫匪，最終令的士司機被殺死亡。對此，其所屬的「湖南津湘出租車有限公司」行政部門負責人回應道，目前公司在旗下所在的士上都安裝了「一鍵報警」系統，但是該系統並非只有在緊急情況下才會被司機啟動。很多時候，司機遇到找錢、醉酒等「雞毛蒜皮」的糾紛，也會啟動報警。所以一般情況下，公司都是先回電話，問清楚具體情況後再決定是否報警。

GPS失靈 「青山凹」變「青山」

此外，死者的妻子透露，事發曾日丈夫曾兩次啟動GPS緊急報警系統，第一次一直無人響應，第二次啟動時定位是在「青山凹」，但的士公司長沙總部向警方通報時，卻說成是「青山」，兩個地方南轅北轍，也導致警方遲遲不能鎖定被劫出租車。

針對有關質疑，該負責人強調，目前湖南大部分的士上的報警系統未與警方110系統聯網，又稱作為電子設備，都有失靈的情況，不一定隨時處在工作狀態，說：「當前出租車安裝一鍵報警系統更多的作用在於震懾犯罪分子。」