【Marvel隊長】女主角送「女生節」祝福　內地網民批「侮辱女性」

綜合內媒近日報道，Marvel Studio首套以女性為主角的超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）周五（8日）在內地正式上映。由於內地安排在「三八」婦女節首映，不少人將其看作是一部激勵女性崛起和表達「女權主義」的電影。 惟Marvel Studio的官方微博在7日發布的一個短片中，女主角貝兒娜森（Brie Larson）向中國觀眾送上「女生節」的祝福。由於「女生節」的內涵一直存在爭議，因此被內地網民指責違背影片蘊含的「女權內涵」，是在「侮辱女性」。 儘管Marvel Studio沒有正面回應有關「女生節祝福」的爭議，但其在8日發布了另一則短片，女主角在片中送上了「婦女節」祝福。

Marvel Studio在微博宣傳《Marvel隊長》引起對「女生節」的熱議。（網上圖片）

據悉，內地的「三七」女生節是一個由「三八」國際勞動婦女節衍生出的節日，從誕生時就被認為帶有對「婦女」這個詞的迴避而飽受爭議，導致這個節日在許多網民心中是對女性的「歧視侮辱」。

由於Marvel Studio在微博宣傳《Marvel隊長》時用上「女生節快樂」、「誰說女生不能開戰鬥機」和「祝各位女王們更高更遠更快」等語句，加上在電影女主角也在短片中提到「祝大家女生節快樂」，立即惹來部分網民痛批：

「這個電影賣點就是女權，3月7日說女生節不就是侮辱女性。」 「幹嘛又污名化婦女，這個標題是看不起婦女還是看不起女孩子。」 「婦女不就是為了號召女性參與勞動，自立自強。腦子進了甚麼水用甚麼女生節來宣傳女性超級英雄電影呢？」 「不女王了，我們都是勞動婦女。」

但與此同時也有人認為哪些被「女生節」激怒的網民過分「上綱上線」，認為在年輕人中流行的「女生節」，本身屬性更偏向娛樂，因此也反駁稱：「大家過女生節不就是圖個開心麼，這怎麼跟尊重女性扯上關係了？」「皆大歡喜的事，網絡女權幹嘛呢？」

內地高校近年來流行過「女生節」，在校園掛滿相關橫幅標語。圖為清華大學校園。（視覺中國）

女生節 VS 婦女節

據悉，「女生節」最早起源於1986年3月7日由山東大學文學與新聞傳播學院，與經濟學院舉辦的「女生節聯歡晚會」。後來以校園文化節的形式在內地高校間逐漸傳播開來，鼓勵尊重、關愛女生，促進男女同學之間的真誠交流。在內地理工科院校中，男同學們為了向女同學們表示慰問和關心，一般會以集體名義為女同學們準備小禮物、鮮花或是拉橫幅送祝福。隨著社交網絡的發酵和擴散，「女生節」其後成為了一個慶祝人群更大、影響範圍更廣的坊間節日。

另有說法指，比較年輕的女性因為嫌棄婦女節「老套」，「婦女」之稱不夠好聽，因此選擇過「女生節」。一些商家為了迎合年輕人，也緊跟潮流，發起各種營銷活動，刻意避開「婦女」這個詞語，將「女生節」升級為「女王節」、「女神節」等。

但近幾年，內地「女生節」的一些慶祝活動中，逐漸開始出現偏離初衷的情況，更有人刻意寫色情笑話，令「女生節」與「婦女節」之間帶有低俗色彩。因此有不少人對「女生節」所體現的消費主義、分化女性等傾向表示懷疑，認為其背後其實隱藏的是社會對女性根深蒂固的印象，而「婦女節」是一個富有歷史意義和政治意義的節日，認為不應因時間或潮流而改變。

（綜合報道）