【Marvel隊長】首波影評毀譽參半　外媒：今年開壞個頭

萬眾期待的2019年Marvel首部超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）今日（6日）正式上映！雖然北美比香港等亞洲地區遲兩日先上畫，但外媒已率先刊登影評，整體褒貶不一，而在著名影評網站「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）就暫時獲得86%「新鮮度」（好評），比去年上映的《黑豹》（Black Panther）及《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）要低。

不少影評人指貝兒娜森存在感不足。

不少外國影評人指《Marvel隊長》似乎「雷聲大雨點小」，沒預期中出色，雖然電影有不少有趣情節，故事亦稱得上引人入勝，只是《Marvel隊長》更似為下月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）作鋪墊，作為一部獨立電影而言就較遜色，尤其有出色的《黑豹》珠玉在前。有不少女影評就大讚《Marvel隊長》成功塑造出一個女性主義為先的超級英雄形象，

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此外，有影評人提到《Marvel隊長》最後30分鐘的一場重頭大戰十分精彩，稱得上是Marvel Studios作品有史以來最出色的動作場面，要集中精神好好欣賞。總括而言，《Marvel隊長》屬於較易入口的女性向英雄片，可觀性不俗，講唔出啲咩大道理，但非常之有親切感。