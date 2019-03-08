《Marvel隊長》是女同志電影？　貝兒娜森：係所謂嘅「愛情故事」

在推出逾20部電影後，Marvel電影宇宙（MCU）總算要歡迎首位有自己起源故事的女性英雄登場，《Marvel隊長》（Captain Marvel）雖然比DC遲了兩年，上映前氣勢卻絲毫不輸《神奇女俠》（Wonder Woman） ──北美預售票創下驚人銷售紀錄、海外首輪試映評價更是一片好評，而主演本片的貝兒娜森（Brie Larson）的女權形象也成為本片宣傳一大助力，即使期間經歷了非理性的沙文主義者攻擊，也不影響她持續為女性議題發聲。

貝兒娜森經常為女性發聲。（IG）

並非男歡女愛才算愛──愛有多元面向

貝兒娜森除了公開宣言，在希望她的紅地氈宣傳活動上能看見更多元的面孔外，近期接受外媒EW訪問時她更忍不住透露《Marvel隊長》其實也是一部有「愛」的電影，但跟大家想像的「愛情故事」可能不太一樣：

我認為2019年應該是有關探索「多元交織性女性主義」（intersectional feminists）的一年，我們應該展現各式各樣的女性，因為我們不只有一種面貌，這就成為一個很棒的發揮機會，甚至是所謂的「愛情故事」。」

她繼續強調：「我們想要傳達一種偉大的愛，失而復得的愛，那個人就是Carol Danvers（Marvel隊長）的好朋友，為了展現妳的愛，這種強大又讓人想抓牢的關係，妳願意到世界盡頭為她奮戰到最後，這對我來說很完美又充滿意義。這也是電影一部分引人深思的地方：這種女性力量。但甚麼是女性力量？又有哪些不一樣的方式去展現？」

《Marvel隊長》中，Carol Danvers仍在地球上擔任飛行員時的好友：Maria Rambeau（拉沙娜連治飾）。（劇照）

看來這一次的《Marvel隊長》想描繪的親密關係並不是男女情懷，而是女性之間的友愛羈絆──這種愛也可以是真愛。（正如當年《魔雪奇緣》（Frozen）愛莎與安娜之間的姐妹情深也是解決問題的關鍵？）。

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讓《Marvel隊長》告訴世界，超級英雄電影並不只會「戰」

能在一部超級英雄電影中看到深層的情感描繪，實在是件蠻難得的事，過去我們看過美國隊長（Captain America）與寒冬戰士（Winter Soldier）間基情四射的複雜關係。

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貝兒娜森預告這次她也會和飾演好友的拉沙娜連治（Lashana Lynch），有段非常揪心的對手戲：「這也是為甚麼我會對這樣的演出感到舒服，因為我不想詮釋一個完美、強大的女性，那種從來不會做出錯誤決定的人，因為我認為我自己是個勇於冒險的人，我曾經為此做錯很多事情。這是正常的，勇於出擊有時候就是得承擔失敗風險。」

在角色身上找到共同點後，貝兒娜森表示自己演得更放，詮釋這位特別的女性英雄——充滿情感、有些衝動，不代表沒有能力成為扭轉全局的大人物，《Marvel隊長》將帶給我們非常不同的超級英雄電影體驗。

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