【埃塞俄比亞空難】埃航：機師飛行紀錄佳　不會停飛涉事波音機款

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）發生空難，機上157人全部罹難。航空公司行政總裁加布雷馬里亞姆（Tewolde Gebremariam）表示，駕駛涉事飛機的機師擁有極佳的飛行紀錄，而出事飛機在2018年11月才交付，沒有已知技術問題，當局繼續調查失事原因。埃航強調不會停飛涉事飛機同型號的其他客機。

航空公司公布聲明指，駕駛涉事飛機的機師格塔丘（Yared Getachew）擁有「極佳」的飛行紀錄，飛行時數逾8000小時，而出事飛機事前通過檢查，也沒有已知的技術問題。不過機師在起飛後表示遇到技術故障，並要求折返機場，不久就與控制塔失去聯絡，飛機之後證實在比紹夫圖（Bishoftu）一帶墜毀。

航空公司強調目前仍然未知墜機原因。有關飛機是5個月內第二架波音737 MAX 8客機出事。2018年10月的印尼獅航空難涉事飛機為同一機款，埃航仍有6架這款機。

記者問會否暫時停飛波音737 MAX 8，埃塞俄比亞航空表示不會，重申「我們不知道意外原因。」不過中國民航總局已經下令國內航空公司暫時停駛該款飛機。

（綜合報道）