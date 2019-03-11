【埃塞俄比亞空難】與獅航空難有相似　737 MAX 8安全再受質疑

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）ET 302航班，一架載有149名乘客及8名機組人員的客機在周日（10日）起飛不久後墜毀，機上全員罹難。事故客機與2018年10月印尼獅航客機屬同一型號，儘管事故原因未明，波音公司的最新款客機安全備受質疑。

埃塞俄比亞航空ET 302客機起飛後不久墜毀，機上全員罹難。（路透社）

與10月印尼獅航空難相同，埃塞俄比亞航空空難涉事客機屬同一型號，波音737 MAX 8客機。波音737 MAX 8是波音737系列客機的最新型號，此次是半年內第二宗涉及同一型號的致命空難，客機安全備受質疑。

同樣起飛後無法維持高度

根據現有雷達資料，飛機起飛後無法維持飛行高度，並在一度攀升後失去聯絡墜毀。據悉機師在起飛不久後一度要求折返，飛機自起飛墜毀只有6分鐘。

目前當局未能確定飛機墜毀原因，但因與獅航空難有一定相似性，不禁讓人認為兩宗意外有所關連。2018年10月29日，獅航航空一架波音737 MAX 8機在起飛13分鐘後墜毀。初步判斷飛機因量度飛機名為AOA的攻角感應系統發生問題，導致自動操作系統不適當介入造成意外。

波音737 MAX系列新增了名為MCAS的系統，用作微調飛機姿勢，並會在飛機接近失速時自動把機頭朝下，讓飛機增加速度並免失速。但因MCAS依賴AOA輸入數據，當AOA發生錯誤會令MCAS不適當介入。波音被指未有把這自動介入機制寫在訓練需知，導致獅航機師無法判斷系統錯誤，與飛機「鬥力」釀成意外。

網上一幅根據監察器資料製作的飛行圖，可見ET 302客機在起飛後垂直速度（圖下）持續不穩定，意味機師在起飛後隨即無法控制飛機高度。（網絡圖片）

搜救人員正找尋俗稱黑盒的飛行紀錄儀，紀錄儀有更詳盡的飛行數據，可以得悉當時飛機的飛行狀況。（路透社）

「全新型號客機不會在一年內摔兩次」

空難隨即拉響了航空業界警鐘，前美國運輸部事故調查官Mary Schiavo接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，事故並不尋常：「因為一架全新型號的客機不會在一年內摔兩次。」「波音在獅航空難後不尋常地發出緊急告示，要求所有航空公司告知機師關閉系統程序，所以理論同樣的問題不應發生。」

飛機在起飛期間發生意外原因眾多，機件維修錯漏、機師出錯以至航管員指示錯誤均可以導致意外。現時調查工作將集中在俗稱黑盒的飛行紀錄儀，相信初步成因判斷可在數周內得出結果。

中國民航局已要求中國航空公司暫時停飛所有737 MAX 8的飛機。（路透社）

中國民航局在意外發生後，宣布即日暫時停飛所有波音737 MAX系列客機。中國是全球最大、最具影響力的旅行市場，亦是波音737 MAX系列客機的主要客戶。

截至2019年1月，波音737 MAX系列飛機已經交付350架，佔全球總數20%，訂單數目亦達到5077架。若其他國家航空公司跟隨，大範圍停飛波音737 MAX系列，恐進一步打擊波音公司的名聲與財務。

波音表示會派出專家團隊，協助調查事故原因，同時推遲原定在周三（13日）的777廣體新型號客機的發布會。