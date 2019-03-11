湖北職校未幫學生報名技能高考　逾千學生遊行抗議與警推撞

近日，有內地微博網友爆料，指湖北天門市的天門職業學院未為學生報名下月的技能高考，影響眾多考生求學。 考生們上街遊行抗議，向學校討說法，一度與到場的警察發生推撞。

有微博網友爆料，湖北天門職業學院未為學生報名的技能高考，影響眾多學生求學。（網絡截圖）

有微博網友爆料，湖北天門職業學院未為學生報名的技能高考，影響眾多學生求學。（網絡截圖）

微博上，有大量網友自稱是天門職校的學生，指他們去年9月來該校參加培訓，但被通知要遷戶口到學校，但至今都沒有落戶，成為「黑戶」。而今年的技能高考報名窗口已經關閉，報名日期截止。在此期間，校方多次推卸責任，要學生等通知，最後卻提出向學生退學費或者再多讀一年。

至於受影響學生人數，網友一說是三百人，一說是上千人。

學生因此不滿上街向校方示威。網絡流傳學生示威片段可見，大批學生在街頭舉起「還我青春，還我大學夢」、「不負萬里，辛苦求學，寒窗三年，夢想破滅」等標語的橫額；亦有學生與手持防爆盾牌的特警推撞的畫面。

據悉，技能高考是湖北、遼寧2012年在全國首創並推行的高考改革，中等職業學生畢業時以技能操作考試為主、文化考試為輔，為職校學生進入高校提供新途徑。而涉事的天門職校，考試收費數千至數萬人民幣不等。