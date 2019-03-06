廣州名校學生上課全程要帶「手環」？　網民：坐牢都沒這麼誇張

日前，一則「廣東廣雅中學智慧校園信息化採購項目中標結果公告」引發關注。其中提到，廣雅中學將採購一批電子手環。該智能手環可實現：學生課堂自動簽到和實時跟蹤、運動數據採集和校園門禁，還能實時監測學生異常，及時預警。 對此，不少網民質疑智能手環會監控侵犯學生隱私。昨（5）晚，廣雅中學官方正式回應，採購手環是為適應新高考改革，實施選課走班對教育教學管理的新需求，只在部分教學環節或學生有需要時才需使用。

廣東中學將採用「智能手環」引發網上熱議。

據了解，該智能手環功能十分強大，包括準確到每間教室的校內定位功能、與學校門禁系統對接、消費功能、運動數據和睡眠數據離線緩存等等。

手環功能還包括「進出校通知」、危險區監控和學生定位。如手環可以檢測學生出入校行為，提供學生出勤統計，以及危險區監控。學校透過學生手環以及校內部署的模塊可以定位學生校內外位置區域。

此外，該款智能手環能顯示「課堂統計」，如記錄到課人數、課堂活躍度、學生舉手次數等信息。更能進行學生健康管理和體育課輔助，如可顯示並記錄學生步數、距離、仰臥起坐次數等，輔助體育老師評估學生負荷。

圖為學生配帶智能手環，支付午餐。（截取網絡）

不過，有網民得知消息指出「坐牢都沒這麼誇張吧？一舉一動都被監視。」 且有網友擔心，手環強大的功能會限制了學生的自由，侵犯學生隱私。

廣雅中學於昨晚出面澄清並表示，作為廣東省首批信息化中心學校，一直以來，學校高度重視智慧校園建設，基於物聯網技術的不斷發展和深入廣泛使用，為及時升級原有校園「一卡通」系統，適應新高考改革實施選課走班對教育教學管理的新需求，將智能手環作為2018年度智慧校園信息化建設項目的一部分。

同時，學校強調，「智能手環只在部分教學環節或學生有需要時才需使用或佩戴。」

（信息時報）

網民支持派： @話癆軒：出了校門直接摘了不就好，學校提取這些信息也是為了便於管理和保障學生安全，只要不作他用我認為沒什麼問題。 @餅_Eno：我覺得這是在保障學生安全，前幾年出了那麼多學生在校外出事，網絡噴子又說學校監管不到位。現在採取監管措施又嚷嚷著侵犯隱私。我覺得學校保密措施做好，不洩露學生信息就好。就拿網貸來說，好多人到處下載網袋借錢，還裸貸，怎麼沒有想過自己隱私會被洩露？學校總比外面靠譜，畢竟是育人地。

事實上，內地許多學校已經開始推動智能化，圖為透過監視畫面，了解學生上課情形。（截取網絡）

網民反對派： @點ar_Yiu：出發點為管理學生是好，但是學生的信息有洩露的風險，那時又該怎麼辦？ @落花有意：我最擔心孩子的地點信息，會不會被壞人利用？