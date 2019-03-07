雲南中學派34萬獎學金　年級前118名都有錢收　最多可獲兩千五

很想要吧？雲南一間中學在新學期向初一至初三學生發放34.7萬（人民幣，下同）獎學金，獎勵在各年級取得前118名的學生，成績排名前三成左右的學生就能獲獎，最多可獲2500元。

雲南鎮雄縣長風中學初中部在新學期開學典禮上發放34.7萬元獎學金，獎勵在2018年秋季學期期末統測中取得優秀成績的學生。（網上圖片）

3月2日，雲南鎮雄縣長風中學初中部在新學期開學典禮上發放34.7萬元獎學金，獎勵在2018年秋季學期期末統測中取得優秀成績的學生。

據知，鎮雄縣長風中學創建於2005年，是一所集小學、初中、高中於一體的民辦學校。該校本次獎勵的學生合共354名，初中部各年級排名前118名均有獎勵。其招生簡章顯示，初中各年級人數約為400人左右，即成績排名前三成的學生就能獲獎，再按具體名次分別獲400至2500元不等的獎金。

該校副校長表示，派獎學金一方面是對學生的成績作一個肯定和見證，另一方面也有助於激發學生的學習積極性。

事件引起不少網民討論，有人認為獎勵能刺激學習，也有人覺得讀書不該是為了賺獎金：