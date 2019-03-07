雲南中學派34萬獎學金　年級前118名都有錢收　最多可獲兩千五

即時中國
撰文：
最後更新日期：

很想要吧？雲南一間中學在新學期向初一至初三學生發放34.7萬（人民幣，下同）獎學金，獎勵在各年級取得前118名的學生，成績排名前三成左右的學生就能獲獎，最多可獲2500元。

雲南鎮雄縣長風中學初中部在新學期開學典禮上發放34.7萬元獎學金，獎勵在2018年秋季學期期末統測中取得優秀成績的學生。（網上圖片）

3月2日，雲南鎮雄縣長風中學初中部在新學期開學典禮上發放34.7萬元獎學金，獎勵在2018年秋季學期期末統測中取得優秀成績的學生。

據知，鎮雄縣長風中學創建於2005年，是一所集小學、初中、高中於一體的民辦學校。該校本次獎勵的學生合共354名，初中部各年級排名前118名均有獎勵。其招生簡章顯示，初中各年級人數約為400人左右，即成績排名前三成的學生就能獲獎，再按具體名次分別獲400至2500元不等的獎金。

該校副校長表示，派獎學金一方面是對學生的成績作一個肯定和見證，另一方面也有助於激發學生的學習積極性。

事件引起不少網民討論，有人認為獎勵能刺激學習，也有人覺得讀書不該是為了賺獎金：

有點獎勵還是可以的。

挺好的，支持，至少這筆錢實實在在到了學生手裡。

書中自有黃金屋？

有助於讓孩子們好好學習。

呵呵，讀書是為了賺獎金？悲不悲哀？

【有片】杭州男大半夜連扔五輛電瓶車落河　點解？
【買樓抽平治】浙江樓盤促銷被罰20萬　市監局：遠超有獎銷售上限
【真．學店】新學期大量報名　陝西培訓機構職員歡呼「豐收了！」
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。