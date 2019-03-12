中國留學生情侶涉吸毒後虐殺寄養小貓　吊頸棍打灌烈酒樣樣齊

一對中國留學生情侶在負笈英國期間，被揭發涉嫌吸毒後將朋友寄養的小貓虐待致死，更拍下相關的吊頸、棍打、捱餓等過程向朋友炫耀。 事件引發大批網民圍剿，該對情侶被起底後，各自所屬院校的留學生組織事後均發聲明，表示已向英國警方及中國駐英大使館相關負責人通報。

被虐殺的小貓。（微博）

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據網民整理的事件始末，事發在今年年初，小貓原來的主人因有急事回去中國，一年後始能回來，遂交托小貓給朋友代為照顧。但由於朋友的住處不准養寵物，故朋友只好再將小貓臨時送到另一名朋友家中。小貓最後交由涉事的蔡姓及張姓男女留學生照顧，其是一對情侶，男方被指是倫敦藝術大學的學生，女方則被指是英國名校倫敦國王學院的學生。

未料蔡、張二人主動提出幫忙收養小貓後，最終卻將小貓虐待致死。從網上流傳的微信聊天截圖可見，蔡男在張女家中吸食毒品後，就無所不用其極虐待小貓，包括以膠帶封住小貓的口鼻、強灌小貓烈酒、嫌惡小貓的糞便太臭，「拿木棍狠狠打了幾下」，並揚言「我明天拿502（膠水）給他肛門黏了」、將小貓倒掛在食物上，一直讓小貓捱餓、將小貓吊頸等。

蔡男與朋友炫耀自己的惡行時更稱「我自己都不知道，原來虐貓這麼有快感，真的無限快感」，甚至比吸毒更有感覺。張女亦有參與虐貓，她向父親表示打了小貓後被抓傷「我也可憐」。

事件曝光後引來大批網民口誅筆伐，紛紛將蔡、張二人起底。蔡男事後向小貓原主人道歉，隨後又在社交媒體上貼上實名道歉書，稱「我在情緒亢奮的情況下對朋友寄養的貓咪做出了非常出格的舉動並且錄製了視頻」。

但有網民隨後發現，蔡男根本毫無悔意，他認為事件是張女要與自己「玉石俱焚」，以報復他提出分手，「他（她）就借機報復現在，想把責任全推給我」，又表明會在數天後啟程回中國暫避風頭，「然後國內聯繫這裏的律師，我回了國我就安全了」。

由於事件愈鬧愈大，網民披露更多蔡、張二人的個人私隱，更流傳蔡男的黑歷史，指他曾在高中時性侵犯女同學，所以才會到英國讀書。有見此及，蔡男就讀的倫敦藝術大學中國留學生聯會發聲明，表示已第一時間就事件聯繫中國駐英大使館負責人，並指小貓原主人亦已向英國警方報案，會保持時刻關註，但呼籲停止網絡語言暴力及人肉搜索；倫敦國王學院中國留學生聯會亦表示高度重視，並呼籲克制，保持理智。

（綜合報道）