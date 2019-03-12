【鯁喉不治】江蘇5歲女童進食啫喱出意外　窒息後腦缺氧死亡

據現代快報12日報道，江蘇常州一名5歲女童近日食啫喱時鯁喉後被送院緊急救治。惟醫生從女童氣管取出啫喱並全力醫治下，仍然回天乏術。女童因為嚴重腦缺氧及多重器官功能衰竭，最終不幸離世。

醫生取出令女孩鯁喉的啫喱。（現代快報）

報道稱，鯁喉女童當時被送達當地醫院時，心跳呼吸已經停止40多分鐘。兒科醫生第一時間幫她做了心肺復蘇、氣管插管和用了呼吸機、以及藥物等一系列搶救措施，並在聲門口吸出了一塊直徑約3cm的啫喱。儘管女童其後恢復了心跳，但是由於她窒息時間太長，已造成嚴重的腦缺氧和多重器官功能衰竭，數天後仍不治身亡。

參與搶救的醫生表示，讓該女童鯁喉致死的啫喱零食隨處可買到，事件令人警醒。「大部分啫喱包裝上都有提醒注意，比如幼兒老人不要大口吞食，以防噎喉，嬰兒勿食等說明文字，但是很多家長和兒童都表示在進食果凍之前並未注意到這些說明。」

醫生建議家長發現孩子有異物吸入或可疑異物吸入病史時，立即到醫院就診。（資料圖片／視覺中國）

據了解，氣管、支氣管異物是兒科的常見急危疾病之一，可能造成小兒的突然死亡，常見於5歲以下兒童，嚴重性取決於異物的性質和造成氣道阻塞的程度，輕者可致肺部損害，重者可窒息死亡。

本港近來也發生過多宗兒童鯁喉死亡事件。今年2月，一名12歲男童於黃大仙進食牛肉球期間意外鯁喉後窒息昏迷，經搶救後證實不治。去年的1月和3月，也分別發生過小三學童吃墨魚丸，及2歲女童食提子鯁喉不治的事件。

有醫生提醒，為了避免發生意外，家長可以教育兒童不要養成口內含物的習慣；而口含食物時，不要引逗孩子哭笑和跑跳，也不要追著餵食，發生嘔吐時，應把頭偏向一側，避免誤吸。咽部有異物時設法誘導其吐出，不可用手指去挖。而一旦家長發現孩子有異物吸入或可疑異物吸入病史時，建議立即到醫院就診。

（綜合報道）