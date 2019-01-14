BB食啫喱可致命？3歲前易鯁喉　家長必讀12種高危食物＋處理法

2018年3月，台灣有一則滿周歲女寶寶吃果凍噎到的新聞，雖然消防員老爸及時以腹部衝擊（Abdominal thrusts）救援，但餵給寶寶吃的食物還是要慎選才好喔～

以現在來說，4～6個月就可以慢慢添加副食品，是銜接奶類與大人固體食物的關鍵階段，但寶寶的食道很小，且咀嚼能力尚未成熟，比較容易被食物噎到，所以會建議食物種類與做法應該循序漸進，從軟爛的泥狀食物到固體食物，只是寶寶須到3歲以後才能完全學會吞固體的食物，所以有些食物要給寶寶吃之前，爸媽們還是要先想清楚喔～以下列舉了較危險的12種食物提供參考。

哪12種高危食物BB容易「鯁親」？立即按圖看看▼

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寶寶噎到時該怎麼辦？爸媽可以這樣做

嬰幼兒會用嘴巴探索周邊環境，除了食物以外，也喜歡把各式各樣的物品放入嘴裏，導致噎到的情形，且發生在3歲以下的孩子高達73％。所以爸媽們不得不小心，如果不慎噎到該怎麼辦呢？異物梗塞必須施以哈姆立克法，但得根據寶寶噎到時的不同情況給予協助。

如果呼吸道未完全阻塞，可以鼓勵寶寶用力咳嗽，不要拍背或干擾，保持觀察即可。但如果發現寶寶無法自己咳嗽、沒有聲音或臉部發紫，就表示他的呼吸道完全阻塞，應立刻實施腹部衝擊。

@1歲以下

1歲以下的寶寶頭頸尚未成熟，可能還不會站立，建議使用拍背壓胸法：

Step1：將寶寶面朝下趴在施救者的前臂，一手托住固定寶寶的頭頸，維持頭低腳高的傾斜姿勢。 Step2：另一手掌跟拍打背部兩肩胛骨之間，連續拍5次。 Step3：若上述方法無效，小心將寶寶翻轉，使面朝上，一手固定寶寶的頭部與頸背，維持頭低腳高的傾斜姿勢。 Step4：用食、中、無名三指置於胸骨下段，連續按壓5次。

@1歲以上

1歲以上的孩子通常頭頸發展愈趨成熟，下肢也較有力氣，可以站立，使用腹部壓迫法。不過，仍須視孩童能否站立或已經倒下兩種狀況處理：

★孩童可以站立 Step1：從背部環抱，一手握拳，虎口向內置於肚臍下方，另一手抱住拳頭且握緊。 Step2：兩手快速向上、向內連續擠壓5次。 ★孩童已經倒下 Step1：使孩子仰臥，跨坐大腿，兩手十指互扣並翹起。 Step2：掌根置於肚臍上方與心窩中線，快速向下並往前推壓5次。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】