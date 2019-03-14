兩隻中國大熊貓四月赴丹麥　進駐哥本哈根動物園熊貓館

中國大熊貓「毛二」和「星二」將會於四月初，乘飛機出發到丹麥的哥本哈根，並居住於當地動物園的熊貓館。 熊貓館是去年特地為迎接中國來的熊貓而建，耗資約1.5億元人民幣。

大熊貓「毛二」（左）和「星二」即將於四月前往丹麥。

哥本哈根動物園首席執行官尤爾根·尼爾森確認，中國大熊貓「毛二」和「星二」將會於四月初，由四川成都的大熊貓基地出發，搭乘北歐航空公司（SAS）的航班，前往北歐國家丹麥的首都哥本哈根。

丹麥駐華大使戴世閣將護送兩只熊貓乘坐航班從北京飛往哥本哈根，航空公司目前正在敲定運輸的最終細節，以確保這兩位中國客人旅途一路平安。預計到達當地，經過短暫適應期後，就會在動物園新落成的熊貓館與當地的民眾見面。

早前有報道指，熊貓館耗資1.5億元人民幣，設計受中國「陰陽」理念的啟發，可以容許毛二和星二分開居住，在雌性發情期時後，亦可以將兩隻熊貓遷移至公共區域，方便他們交配。

2014年丹麥女王瑪格麗特二世訪問中國期間，兩國領導人就中丹開展大熊貓保護和研究合作達成共識，並於2017年由中國動物園協會與哥本哈根動物園在北京簽署了《中丹大熊貓保護研究合作協議》，就共同保護和繁育大熊貓開展為期15年的合作研究。最初報道，前往丹麥的大熊貓是「毛二」和另一雄性大熊貓「和興」，現在則改為由「毛二」和「星二」出國。

「毛二」又名「毛笋」，是雌性，今年4歲，性格文靜，愛獨處；而「星二」則是5歲雄性大熊貓，性格活躍，喜歡泡澡、爬樹。