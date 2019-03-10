【韓流發威？】高雄觀光局證實大陸將贈2隻熊貓：將成立熊貓小組

高雄市長韓國瑜將於3月底依序訪問香港、澳門、深圳及廈門，成為此屆地方選舉後首位赴陸參訪的地方首長。大陸的全國人大代表、全國台聯副會長許沛對此表示歡迎，更宣布要「向高雄市贈送大熊貓」，引發外界討論。 高雄市觀光局長潘旭恆今天（10日）上午在他的Facebook上證實，重慶動物園將向高雄致贈「融融」與「雄雄」兩隻熊貓，觀光局將為此成立熊貓小組，預計6月會前往重慶考察。

高雄市觀光局長潘恆旭今天（10日）在個人Facebook發布3張熊貓照。（潘恆旭Facebook）

大陸全國人大台灣省代表、全國台灣同胞聯誼會副會長以及重慶市台灣同胞聯誼會會長許沛，在今年的兩會上提出「向台灣高雄市贈送大熊貓的建議」，因為「人要交流，動物也要交流」，希望高雄的壽山動物園和重慶動物園「接一個對子」。

高雄市觀光局長潘恆旭今天（10日）上午在Facebook發布3張熊貓照，還定位在重慶市，並寫著「融融？雄雄？」根據台媒報道，潘旭恆證實重慶動物園將致贈兩隻熊貓給高雄，觀光局還將成立熊貓小組，預計6月份前往重慶考察，「為了感謝重慶動物園的心意，熊貓小組會做好萬全準備迎接融融跟雄雄！」不過潘旭恆亦表示，這項規劃尚未正式向市長韓國瑜提案。

據了解，這兩隻熊貓分別是7歲的母熊貓「融融」和8歲的公熊貓「雄雄」，可望為壽山動物園帶來更多參觀人潮與門票收益。

（綜合報道）