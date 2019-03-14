女生化「哥德妝」被安檢要求現場卸妝　廣州地鐵涉歧視道歉

化了哥德妝（gothic makeup）不給進地鐵站？ 日前，廣州地鐵被曝第四次以裝扮為由攔人。此消息一出，頓時引發網民爭議。隨後，廣州地鐵官方微博道歉，稱會提醒業務部門注意。

當事網民在自身微博上抱怨。（截取網絡）

3月10日，內地一名網民發微博稱，自己當天下午在廣州蕭崗地鐵站進站時，因化了哥德妝被安檢人員攔住不給進站。這名乘客回憶道，「明明沒攜帶違禁品卻被攔下，攔下我的戴眼鏡的女安檢員叫來班長，說我的妝『有問題，太恐怖，請原地卸妝』」。

該網民接著怒批，「這是根據國家哪條法律法規攔下我，耽誤我的時間的」，並給此條微博加上了「歧視」的Hashtag。隨後附上了自己眼妝和唇妝的照片，稱當天自己還「搭配了一身goth（Gothic的簡稱，指哥德）系的黑色洋裝」。

當事網民的眼妝、唇妝。（截取網絡）

哥德風格是一種跟潮流、生活模式有關的文化，它將死亡、苦痛看做生命的一部分。這種風格的服裝以黑白為主色，通常搭配較為濃烈的深色妝容，如黑色的指甲、眼影和唇色等來強調神秘色彩。

雖然看似小事，但據傳這不是廣州地鐵第一次發生，因乘客儀容拒絕入站。該條微博發佈後，立刻獲得當地網民關注，轉發評論超過千條，紛紛怒斥廣州地鐵站：「是不是需要素顏」、「戴假髮和墨鏡會不會當做恐怖分子」。

3月11日下午5點，廣州地鐵作出回應：「如給您造成不便很抱歉，小編已提醒業務部門注意。」

廣州地鐵發表的聲明。（截取網絡）

然而部分網民對廣州地鐵的做法表示理解，覺得哥德妝確實會嚇到人，特別是「老人和小孩」，因為「不是每個人都能接受這樣的妝容」。還有網友質疑，博主被要求卸妝，或許是被誤以為是cosplay。

事實上，不止是廣州，在北京、上海等地，也對於地鐵乘客的穿著有所要求，對於穿奇裝異服、畫恐怖妝以及快閃等行為，一經發現，執法人員將可進行勸阻。不過，現在越來越多人勇於展現自我所屬的文化，未來類似的事件還是會發生，誰對誰錯其實很難拿捏界線。

（觀察者網）