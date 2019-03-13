有台灣網民在社交網站貼出一名中年大叔梳着非常誇張和奇特的髮型，可見他把頭髮全部梳起，高度達8厘米，再把每邊都梳成90度直角，猶如一個哨子一樣。其實這名大叔已經維持這髮型5年，過去亦曾被台灣媒體報道，更被稱為「方塊哥」，而他一開始梳此髮型，5年來始終如一，原來因為他當年被一名心儀女生拒絕後，想為對方變年輕一點，因而開始每天梳起這個「超狂方塊頭」。

有台灣網民在社交網站貼出一名中年大叔梳着非常誇張和奇特的髮型。（「爆廢公社」fb圖片）

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日前一名女網民在fb群組「爆廢公社」貼出照片，圖中可見一名阿伯穿着黃色T恤、紅色皮外套，最特別的是他頂着一顆又直、又立體的「方塊頭」，相信是用大量髮膠梳成，髮絲也完美貼齊，不論頭頂、後尾枕和左、右兩側都被梳成平面，4個角都呈現90度直角，看起來非常堅固。

阿伯獨特的髮型讓樓主十分驚訝，寫道：「在路上看到這名路人阿伯，這髮型真的是很厲害，而且阿伯他說是真髮」。

不過，這個「方塊哥」其實早已十分有名，台灣媒體在5年前已經曾報道。「方塊哥」真名吳國任，現年59歲，是台大醫院的醫檢師。要梳起他這個獨特的「方塊頭」一點也不容易，每次都要耗掉2小時、用掉2至3瓶髮膠，15天必梳一次。

吳國任曾透露他梳這個頭是因為上面的頭髮比較少，旁邊的頭髮比較多，這樣梳就可以遮蓋一下頭髮稀疏的情況，而且當初有心儀的女生嫌他頭髮少又沒造型，於是他才選了這個方塊頭造型，「因為想為了她變年輕一點」，其後他連睡覺都是睡在半躺的和式椅上，以保持其髮型。

不少網民都表示以前在不同的地方見過「方塊哥」。（「爆廢公社」fb圖片）

這次「方塊哥」再次爆紅，不少網民仍十分好奇，直言「這頭髮不是誰都能駕馭的」、「上次有看過他！超特別」、「前幾個月在北車有看到他，我嚇到」，亦有人佩服他堅持了那麼多年，「他已經維持這樣好幾年了...真的很佩服他」。

（綜合）