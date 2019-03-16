【央視3.15踢爆】沾染污漬霉斑　湖北廠家回收廢棄紙尿片再生產

成人紙尿片是中國人口老化大環境下的剛性需求，加上無法自理的病人，年均用量超過40億塊。 惟央視在周五（15日）的「3.15晚會」上，揭發湖北仙桃有衞生用品公司，竟在生產成人紙尿片時，為節省成本增加利潤，違規添加透過回收廢棄紙尿片所製成的原材料，甚至山東有公司用違規原料生產婦嬰兩用衞生巾，過程完全沒有消毒殺菌。

湖北仙桃的「佰斯特衞生用品有限公司」曾被湖北工商局評為2016至2017年度湖北省「文明誠信私營企業」，其主要生產成人紙尿片、床墊等，同時亦為國內多家知名企業代加工產品。

佰斯特曾被湖北工商局評為2016至2017年度湖北省「文明誠信私營企業」。（影片截圖）

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報道指，在佰斯特的工廠中，有一卷卷連綿不斷的棉料，是生產成人紙尿片的原材料，以新木漿製成，業內稱為「卷漿」。卷漿破碎後可被製成成人紙尿片的棉芯，再經包裝後就會變成公司著名產品「千倍爽」成人紙尿片。

惟報道揭發，在破碎機後方有一條管道，管道連接工廠鄰近的小屋，小屋中有另一個原材料投放口。有工人透露，額外的原材料是「散漿」，其與卷漿相比，前者呈白色絮狀，且顏色灰暗，部分更沾有不明污漬。佰斯特竟是暗地裏將卷漿及散漿混合生產成人紙尿片。

根據工人提供的線索找到生產散漿的工廠，發現散漿竟然由回收得來的廢棄成人紙尿片製成。散漿工廠的工人會將廢棄成人紙尿片放進機器中，經過破碎、分離、篩分等步驟後製成散漿。事實上，該工廠附近亦有不少散漿工廠，原材料包括有其他工廠的廢棄物料，部分沾染大片污漬，有的甚至已經發霉。

報道指，按照國家規定，生產成人紙尿片的原材料應是無毒無害無污染，且明文禁止使用廢棄衞生用品作為原材料或半成品。但據工人表示，每噸散漿價格約4000元（人民幣．下同），而符合國家標準的卷漿則要8000元，兩者價格相差一倍。為此，佰斯特生產成人紙尿片時會按一定比例加入散漿，具體比例會根據客戶出價而定。工人更不諱言，雖然使用散漿生產成人紙尿片的棉芯，但由於外部有薄薄的無紡布覆蓋，所以粉塵、污漬、霉斑等骯髒物質很難被發現。

另一方面，山東臨沂郯城縣的「金得利衞生用品有限公司」，其主要生產婦嬰兩用衞生巾、護墊等，除了自家品牌，亦為多個品牌代加工。金得利宣稱嚴把產品質量，為廣大婦女兒童提供衞生舒適安全的衞生用品。但報道揭發，金得利生產婦嬰兩用衞生巾時同樣使用散漿，工人更透露，為了不被檢查人員發現，散漿入庫時不會作任何紀錄。

金得利主要生產婦嬰兩用衞生巾、護墊等。（影片截圖）

報道更指，生產即用即棄衞生用品的工廠，按規定應有空氣消毒或淨化措施，但工人卻承認工廠沒有殺菌或消毒，若使用後產生過敏，就按產品包裝上所寫「停止使用」即可。

佰斯特公司被查封，所有成品、半成品及相關原材料被封存。（影片截圖）

執法人員在佰斯特公司檢查。（影片截圖）

事件曝光後，湖北仙桃、山東臨沂兩地政府立即採取行動，佰斯特公司被查封，所有成品、半成品及相關原材料被封存，同時扣查5名負責人；至於金得利公司則在被突擊檢查後暫時未發現問題，但庫存產品已被送往檢測，並查封涉嫌有問題產品。金得利的負責人胡某承認以往確曾用過散漿，但去年底開始已全面停用。胡某目前已被警方扣查。

（央視）