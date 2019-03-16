【醫定唔醫？】父病重怕人財兩空不願治療　兒網上發帖求幫忙選擇

「你的投票，決定我老爹的生死。」面對父親病重，花巨額醫療費用也不一定能治好，但不醫治的話必死無疑，江蘇常州男子「布萊克」（網名）因為難以選擇，只好在網上發帖，讓廣大網民提供意見，幫他作出艱難的選擇。

常州男子「布萊克」近日在當地網上論壇「化龍巷」上發起投票，望廣大網民幫忙決定是否繼續治療他的父親。（網上圖片）

常州男子「布萊克」近日在當地網上論壇「化龍巷」上發帖，望廣大網民幫忙決定是否繼續治療他的父親。他寫道，自己是一名教師，平時給學生出的選擇題，四個選項總有一個正確答案。「然而，我現在面臨的選擇，無論怎樣分析，都找不出合適的選項。今天，我把最近的經歷寫出來，請大家幫我選選。」

據「布萊克」介紹，今年1月31日，他的父親騎電動車摔倒受傷，隨後更引發肺部感染，經多次手術和漫長治療後才得以離開深切治療部（ICU）。但不久後因為手術傷口化膿，父親要再次進入ICU，且由於常州醫院病床爆滿，需轉到南京的醫院醫療。如今，傷口未見好轉，又出現顱內感染，腦脊液漏，切口感染等問題。醫生更表示，能活多久看「造化」，「一百萬（人民幣，下同）花下去也不一定有用」。

醫生：一百萬花下去也不一定有用

布萊克續指，在南京沒法直接用農保（按：農村的養老保險），故治療的開支很大。「父親多次用盡全身力氣，跟我說，不治了要回家。我知道，他是覺得費用太高，後續未知，不想拖累家人。母親為了省錢，也為了多看看父親，不願住旅館，一直在醫院的長椅上坐著。」

布萊克直言自己「上有老，下有小」，要不「儘早放棄，減少治療帶來的痛苦」，要不「借錢賣房，繼續治下去，哪怕人財兩空」，因不知道該如何選擇，所以發文希望大家為他作主決定。此外，他在文末強調自己發帖的目的不為募捐，不會接受捐款。

事件引起網民熱議，有網民直接質疑事主「自己爸爸的生死讓一群陌生人來決定？」有人建議尊重老人的意願，放棄治療，不應該增加病人的痛苦。有人表示應該傾盡所有為父治療。亦有人感同身受，稱自己也有過類似情況，雖然家人的性命救回來了，卻要癱瘓在床，生活不能自理，也不能說話，可能當時直接死去會更好。

「布萊克」本名姓吳，在常州金壇區某鄉鎮的公立初中做音樂老師。（網上圖片）

南京ICU花費不非 多則6000元一日

據內媒《紫牛新聞》報道，「布萊克」本名姓吳，在常州金壇區某鄉鎮的公立初中做音樂老師。吳先生自言一家收入還算不錯，但在南京的ICU花費不非，一日少則兩三千，多則五六千，加上治療希望渺茫，即使手術成功未來也很大機會癱瘓在床，令他們內心都很糾結，「如果100萬花下去，能有個七八成的概率救活，我作為兒子，賣房也要救父親。」

吳先生又說，父親曾反覆說道，不要在南京繼續治療，想要回家等著，這樣可以少花點錢，「他說，即便我放棄，也不會恨我。」

吳先生直言，自己之前曾經通過愛心籌款軟件在網上募集善款，共計募得10萬元左右。但這次發帖不是為了募捐，不接受捐款。未來有能力的時候，會將之前募集的善款退還有心人。現在是不知道如何取捨，既不忍心放棄治療，看著父親一步步遠去，但是又拿不出百萬巨款賭一賭。他希望透過網上發文了解其他人的想法，並訴說一下內心的鬱悶，「不論別人說什麼，最終的決定還是得我自己做。現在的經濟條件，我們還可以堅持堅持，等到實在撐不下去了，再說別的。」

（紫牛新聞）