【無影腳？】佛山男為殺蚊踩爆𨋢門　遭索賠全額維修費用

真．佛山無影腳？最近廣東佛山有一名男子捲入賠償糾紛，事緣他乘電梯時為踩死蚊子，一腳踩向𨋢門，不料𨋢門立刻爆開損毀，物業管理處因而向其索賠維修費用。 然而該男子認為𨋢門本來就有品質問題，目前雙方尚在協商賠償事宜。

內地男為殺蚊踩爆𨋢門，遭索賠全額維修費用。（影片截圖）

據《揚子晚報》公眾號3月17日報道，3月13日，廣東佛山一小區業主在乘坐電梯時，發現有蚊子飛來飛去，並停留在電梯門上。他隨即試圖抬腿踩死蚊子，不料就在腳掌觸碰一刻，電梯門疑似被他「踢爆」，然後電梯失靈，卡在樓層不動。

最終物業管理職員救出涉事男子及其兒子，並指業主那一腳引發電梯小幅度震動，向其全額索賠電梯維修費用，不過業主卻質疑，電梯本身品質有問題。另有網民根據監控鏡頭所見，認為業主的動作幅度不大，也認同事故源於電梯品質欠佳。

事故原因有待技術人員鑒定

物業方則反駁，單從監控畫面上看，不能準確判斷業主踹電梯門的力度，也有人表示，無論動作輕重，就是因為他這一腳，電梯門才會損毀，因此業主必須承擔賠償責任。

目前，雙方仍在協調中，事故原因有待技術人員鑒定下定論。網民對此意見紛紜，也有不少人語帶調侃：