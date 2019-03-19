【可致死】蘇州3歲童腫塊發癢半年移位　醫生開刀赫見5厘米寄生蟲

江蘇蘇州一名3歲男童從半年前開始，肚子上的皮膚出現癢痛發紅的腫塊，其後腫塊居然開始移動，從身體右側移往左側。醫生為其開刀施手術，赫然發現「原兇」是一條5厘米的寄生蟲。

據內地《現代快報》3月18日報道，事緣半年前3歲的小光（化名）經常說自己肚子癢，還忍不住經常用手去搔抓。父母看到只是肚皮上有一塊紅腫，也沒在意，以為只是普通皮膚病。然而小光不適狀況由當初皮膚癢，演變成肚子痛，腫塊更從腹部右側慢慢移到左側。

小光父母於是帶孩子送院求醫，起先醫生認為可能是皮下組織增生或是皮下囊腫，而由於患者搔抓頻率愈來愈高，醫生建議施手術切除。

蘇州3歲童腫塊發癢半年移位，醫生開刀赫見5厘米寄生蟲。（現代快報）

飲用生水或生食鳥獸蛙蛇而感染

不料3月7日當天，醫生以手術刀劃開肚皮紅腫處時，一條長約5厘米的乳白色蟲子從刀口爬了出來。醫生取出寄生蟲後經鑒定為「曼氏裂頭絛蟲」的幼蟲，而小光實則患上「幼蟲移行症」，其病情已至感染中期。小光在服用藥物後，目前病情較為穩定，現仍接受治療。

報道指該種絛蟲的幼蟲具有較強的遊走性，可引起「皮膚幼蟲移行症」，也可導致「內臟幼蟲移行症」，患者多經飲用生水或生食鳥獸蛙蛇而感染。報道又引述醫生介紹，指輕症病人可無任何症狀，重者可有發熱、腹痛、噁心、嘔吐、肌肉關節痛等症狀，嚴重者可癱瘓、嗜睡、昏迷、癲癇大發作，甚至死亡。