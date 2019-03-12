13歲女網約3男性交　一男辯稱「玩枕頭」　少女：他很快就結束

台灣新北一名蔡姓男子與鄒姓、許姓2名少年約女網友見面，明知女網友年幼稚嫩未滿14歲，仍輪流和她發生性關係，蔡男還拿手機偷錄她與鄒姓少年的性愛過程；法院審理時，蔡男否認犯行，辯稱當時和少年打枕頭仗，所以曾短暫躲進女網友所在房間，但說法被對方打臉，還被指與其他人不同之處就是「很快就結束」。

蔡男前年2月7日慫恿鄒姓少年約女網友見面，言明想和對方發生性關係，對方答應後，1女3男即在鄒姓少年家輪流發生性關係（GettyImages）

判決指出，蔡男前年2月7日慫恿鄒姓少年約女網友見面，言明想和對方發生性關係，對方答應後，1女3男即在鄒姓少年家輪流發生性關係；事發後，蔡男被檢察官起訴，鄒姓和林姓少年則交由少年法庭審理。

審理時，蔡男承認曾和女網共處一室，但辯稱當時因為玩枕頭仗躲進房間，躲了大約1分鐘就出來，否認有發生關係；但是，女網友供稱當天共有3人和她發生性關係，蔡男是其中一個，印象中，蔡男沒有要她幫忙口交，而他與其他人不同之處就「很快就結束」，從頭到尾大概10分鐘左右。

法院認為，蔡男從警詢、偵訊到審理的供述前後不一，而女網友案發時雖年僅13歲、有輕度智能障礙，但心智仍有9歲到11歲的發展，對案發經過和細節，說法始終一致，認為她與蔡男素無恩怨，應無杜撰刻意誣陷的可能。

法院調查，蔡男除了和女網友發生性關係，另外還用手機偷拍她與鄒姓少年的性愛影片，最後依對未滿14歲女子性交和拍攝少年性交行為2罪，分別論處3年6月和7月刑期，合併應執行3年10月。全案可上訴。

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