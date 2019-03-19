內地土法用頭髮「纏死」附耳肉瘤　致幼兒發高燒耳爛留疤

耳朵上長贅生物被稱為「附耳」，民間俗稱為「福耳」。內地有民間土法以髮絲纏繞，以期「纏死」肉瘤，卻不時適得其反。據內媒報道，湖北武漢有一家醫院稱，僅今年3月第一周接診的附耳患兒中，就有4人嚴重環紮傷。 內媒又引述醫生講法指：「民間土法纏繞附耳，不但不能斷根，會留下一個根部，還可能導致組織壞死、感染。孩子小抵抗力差，一旦引起膿毒血症，後果很嚴重。此外，附耳裡往往有軟骨，普通環紮並沒效果。」

內地土法用頭髮「纏死」附耳肉瘤，致幼兒發高燒耳爛滲液留疤。（長江日報）

據內地《長江日報》3月18日報道，4個月前，江夏女嬰朵朵（化名）出生時，右邊耳朵上長了附耳，祖母於是拔下頭髮絲，緊緊纏繞在肉瘤的底部，以為可以「纏死」肉瘤。不料過了4個月，肉瘤不但沒有壞死，反而不斷變大，孩子不停哭吵，終須到醫院就診。

武漢兒童醫院整形頜面外科主任醫師周啟星稱，朵朵的附耳裡含有軟骨，光靠土法纏繞並不能令它壞死，反而令部分髮絲嵌進肉中，導致感染和滲液，須施手術處理，最終由於此前不當處理，會留下一小塊疤痕。

內地土法用頭髮「纏死」附耳肉瘤，致幼兒發高燒耳爛滲液留疤。（長江日報）

醫生：附耳影響外觀但一般無大害

在另一個案，青山男嬰陽陽右耳前也長了個附耳，其外婆和姨媽同樣用頭髮絲纏繞附耳，幾天後孩子耳朵紅腫、破潰和滲液，兼且受感染發高燒。經醫生再三勸說後，陽陽家人才同意施手術切除附耳。

報道引述周啟星介紹，指附耳其實是胚胎發育時期的殘留組織，有些只是單純的皮贅組織，有些會伴有耳屏的畸形，必須交由專科醫生作診斷。一般而言，附耳並無多大危害，只會影響外觀。目前手術是切除附耳的唯一辦法，1歲是最佳手術年齡。