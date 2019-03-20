【有片】男子自帶老鼠落鍋勒索海底撈500萬　被捕稱「隨口一說」

打邊爐發現鍋內有老鼠，對火鍋店着實是件難堪事，不過若老鼠是顧客「人為添加」，結局就大為不同。 一名郭姓男子去年11月在北京豐台一間海底撈火鍋店就餐時，將事先準備好的死老鼠放在火鍋內，並以此勒索500萬元（人民幣．下同）。 豐台法院周二（19日）開庭審理此案，被控敲詐勒索罪的郭男當庭認罪悔罪，表示案發當時索要500萬元只是隨口一說，實際上他只是想吃一頓免費火鍋。

郭姓男子因涉嫌敲詐勒索罪被豐台警方抓獲。（北京晚報）

郭男和妻子去年11月13日到豐台一間海底撈店用餐，剛過20多分鐘他就找來服務生，稱火鍋中有一隻老鼠，並以舉報、媒體曝光為要挾，索要500萬元遭拒，翌日他向北京市食藥監局舉報店家。

涉事海底撈店隨後向豐台派出所報案。警方經調查後初步證實事件，郭男因涉嫌敲詐勒索罪被豐台警方抓獲。豐台檢察院翌月16日以敲詐勒索罪對郭男提起公訴。案件於本周二（19日）開庭審理，郭男在庭上承認，當時天氣寒冷，他遂決定「拿着耗子去海底撈火鍋店，吃一頓免單火鍋。」事發時海底撈多名工作人員提出幫他更換火鍋或贈送餐券，雙方進行了幾個小時的溝通。

郭男說，當時有工作人員提出要賠償他2萬元，他便順理成章地問「還不如賠我500萬呢？」但他並非預謀勒索500萬元，「我就腦子一熱，隨口一說。」他稱當時想到，山東濰坊有人在火鍋中吃到老鼠，獲賠500萬元。海底撈店工作人員則承認有提出賠償2萬元，但在郭男說出500萬元後便覺蹊蹺，「可能是故意勒索的，我們當時查了新聞，是賠了500元。」

郭男在火鍋中放入的老鼠。（影片截圖）

郭男曾一度放棄索賠

郭男稱自己亦對索要500萬元後悔莫及。「當時工作人員非不讓我離開現場，我說：我放棄一切索賠還不行嗎？工作人員還是堅持不讓我走。最後我說我求你們，我真心實意放棄索賠，最後離開現場。」

然而離開現場後，郭男還是向北京市食藥監局舉報。他在庭上承認，這樣做是因為「覺得他們服軟了」，自己還是想索要「賠償」。

檢方指控，郭男敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯刑法規定，涉嫌敲詐勒索罪，鑑於郭男在着手實施犯罪後，由於意志以外的原因未能得逞，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。郭男則當庭認罪悔罪，此案沒有當庭宣判。

（北京青年報）