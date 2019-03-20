廣西17歲少年兩百公里外「被犯法」　無辜被關14天

今年2月，柳州市機械電子工業職業技術學校（以下簡稱機械學校）17歲學生小龍突然被警方逮捕。警方指他去年8月曾在廣西三江侗族自治縣涉嫌尋釁滋事，然而實際上，當時小龍正在兩百公里之外的柳州的學校參加軍訓。經過家長和老師同學們的奔走，在被警方羈押14日之後，小龍終於拿到了釋放證明。

小龍的拘留通知書。（網絡圖片）

今年2月23日，家住廣西三江縣獨峒鎮玉馬屯的龍先生，突然接到兒子小龍同學電話稱，小龍和他們在柳州一家賓館開房休息時，被警察抓走了。焦急的龍先生幾經打聽，才從柳州警方得知，小龍因於去年8月24日晚在老家玉馬村涉嫌一起尋釁滋事案件，被當地警方列為「網上逃犯」而落網，已被移交三江縣獨峒派出所處理。

然而，龍先生仔細回想，去年8月24日小龍正在機械學校參加軍訓，根本不在老家，很可能是警方抓錯了人。於是，他趕緊找到機械學校向小龍的班主任馮老師反映。學校決定為小龍作證，因為小龍沒有作案的時間。

2月28日，馮老師攜帶學校出具的證明，和4名同學帶上相關書證，先後趕到三江縣獨峒派出所自願為小龍作證。3月9日，小龍接到當地警方出具的《終止偵查決定書》稱，三江縣警方辦理玉馬村尋釁滋事案，經查明情況後，不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任，決定終止對小龍的偵查。三江縣看守所同時以不應對小龍追究刑事責任為由，給其出具《釋放證明書》予以釋放。至此，小龍被羈押達14天。

「莫名把我兒子抓去，是否抓錯人既不給說法，也不說聲道歉，這對孩子身心是一個不小的傷害。」龍先生希望能得到個說法。

龍先生稱，小龍3月9日獲釋後，情緒低落，吃東西出現嘔吐情況。

龍先生還表示，小龍現已返回學校上學，他尚未收到公安機關對「錯抓」小龍的解釋。3月19日，三江侗族自治縣公安局辦公室一名工作人員表示，3月18日已從相關報導關注到此事，是否「錯抓」及案件相關情況還在調查核實中。

（南國今報、澎湃新聞）