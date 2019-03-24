泉州男出獄4天即因瑣事殺人碎屍　被核准執行死刑

2016年，福建泉州男子任劍春刑滿釋放剛4天，就因瑣事與人爭執後殺人碎屍，再拋屍河中。 2019年3月23日，福建省泉州市中級人民法院發布通告稱，遵照最高人民法院執行死刑命令，該院3月22日對故意殺人、盜竊犯任劍春驗明正身，押赴刑場，執行死刑。

打撈被害人林某某遺體現場。（資料圖片）

據稱，任劍春曾因盜竊罪入獄。而據警方通告，2016年4月2日，罪犯任劍春刑滿釋放。同月6日18時許，任劍春以幫忙銷售茶葉為由，約被害人林某某（女，歿年30歲）攜茶葉至泉州市北峰街道其租住處見面。後二人因瑣事發生爭執，任劍春採用掐林某某頸部、抓住林頭部撞擊地面等方式，致林顱腦嚴重損傷死亡。任劍春在租住處用菜刀分屍後拋屍內溝河。任劍春還竊走林某某隨身攜帶的一部蘋果手機和12盒茶葉，後將茶葉賣給其朋友。

此後，林某某屍體被發現，警方也隨即鎖定了任劍春並將其逮捕。任劍春對殺人事實沒有異議。

法院認為，罪犯任劍春因瑣事與被害人林某某發生爭執後殺人分屍並沉屍滅跡，犯罪情節惡劣，手段極其殘忍，罪行極其嚴重，且其曾因犯罪被判處刑罰，刑滿釋放後僅4日又犯罪，系累犯，主觀惡性極深，人身危險性極大，應依法從重處罰。決定判處判處故意殺人、盜竊犯任劍春死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金3000元。

此後，最高人民法院核准判處任劍春死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣3000元，並下達了死刑執行命令。

（澎湃新聞）