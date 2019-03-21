【大義滅親】東莞吸毒漢長期家暴親人　66歲患癌母揮刀砍殺囚五年

廣東東莞近月發生一宗六旬老婦「大義滅親」殺害吸毒兒子的案件。案情指，有多年吸毒史的38歲男子，一直沒有穩定工作，又經常暴力對待自己的父親、前妻及子女等人。最終因為一次爭執，時年66歲的母親拿起菜刀將他殺害。

梁，家住廣東東莞新四村，年輕時已染有毒癮，曾多次被強制戒毒。（示意圖／視覺中國）

案中死者姓梁，家住廣東東莞新四村，年輕時已染有毒癮，曾多次被強制戒毒。他自吸毒以來，脾氣十分惡劣，經常威脅、打罵家人，其父母、妻兒、哥哥、妹妹無一倖免，甚至只是接觸過的普通人也遭到過其恐嚇毆打。例如在2010年，梁男偷賣家中物品被父親發現，竟用磚頭擊打父親腦後；他又經常威脅說要毆打哥哥，砸爛他的汽車，將其兒女扔到河裡。

梁男前妻韋女供述，兩人2007年結婚，婚後育有一兒一女，因發現梁男吸毒且屢教不改，她於2013年與其離婚。2018年，由於梁男母親吳某秀患癌，希望韋女帶著孫子孫女回來看看，韋女再次住入梁家。

韋女又稱，梁男沒有工作，卻經常打罵她和他的母親、兒女，聲稱要把他們趕走，以便把房子賣掉還他自己欠的債；他還常常偷韋女和吳某秀的錢，包括母親儲下的7000元醫療費用；有時直接伸手拿錢，如果不從就以暴力威逼。

與母親爭執期間受傷 揚言「傷好了就砍死你們」

時至2018年8月9日下午，吳某秀正在做飯，梁男回家後對菜式不滿意，出口辱罵母親，又打算扔掉飯菜。當他扔掉母親正在切的鴨肉時，兩人互相搶奪，吳某秀用手中的菜刀砍到梁男的手臂，再放下菜刀，拿起樓梯旁的扁擔，對著他的腿部連打兩下。

事件驚動家人和鄰居聞訊圍觀，而韋女見到梁男手臂流血，便將他帶到外面門口包紮。梁男當時破口大罵，揚言「等我手上的傷好了，就砍死你們」。

吳某秀事後自白稱，她清楚兒子為人「說得出做得到」，心想「不如你死好了」，希望他不能再傷害家人，就拿著菜刀對著兒子的頭頸部砍去。隨後，梁男被送往東莞市橫瀝醫院搶救，於當日下午死亡。吳某秀後被警方刑事拘留。

2018年12月27日，東莞中院公開開庭審理該案，認其吳某芳的行為構成故意殺人罪，但考慮到案中情節，以及認罪態度等因素，決定從輕處罰，判處有期徒刑5年。