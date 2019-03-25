【報復】遼寧男墳頭埋混糞便爆炸物　祭祖一家遭炸穿耳膜眼球爆裂

遼寧大連最近發生一宗墳頭爆炸案，一家三口遭混有糞便的爆炸物炸傷，一人耳膜穿孔，另一人右眼球破裂。

據《大連晚報》3月23日報道， 事發今年2月4日，農曆大年三十，在普蘭店區皮口街道某村，張某、張某的兒子和張某的哥哥按照習俗，到家裡祖墳前上墳。不料3人在墳前燒衣紙時，突然一聲巨響，眼前泥土被炸得四處飛濺，爆炸導致張某耳膜穿孔，其子右眼球破裂，須送往醫院救治。

警方查知墳前設有燒衣紙的位置，而爆炸物就埋藏其下，致使張氏一家燒衣紙時引燃爆炸。民警由此推斷，疑犯除了與張家有積怨，也十分了解張家的習俗，而張某的舅舅梁某嫌疑最大。

遼寧男墳頭埋混糞便爆炸物，祭祖一家遭炸穿耳膜眼球爆裂。（大連晚報）

犯人：沒想到造成嚴重後果

經警方勸導後，梁某供認由於兩家人有矛盾，為了報復而「出陰招」。據其供述，他於2月1日亦即農曆臘月二十七，早上6點多來到墳前挖了個大坑，將混入大糞的汽油桶放進坑裡，還放了點鞭炮和一瓶汽油。

梁某現因涉嫌故意傷害，被刑事拘留，他供稱：「自己開始只是想埋點糞便噁心噁心老張一家，埋完了又覺得不解恨，於是又找來自己收集的鞭炮拆卸下來的火藥，一起裝到汽油桶裡，本意也並不是想讓他們傷這麼重，只是想著嚇唬嚇唬他們，沒想到造成這麼嚴重的後果。」