【變態報復】深圳漢追女不遂在對方酒杯偷落毒品：讓她痛苦一下　

求愛失敗落毒報復，看似電影橋段，最近卻在廣東深圳發生。一名男子因為求愛被拒絕，心生怨恨下竟趁對方食宵夜時，在其酒杯內偷放毒品「搖頭丸」（fing頭丸）。 男子被捕後坦言，出於報復所以「給她吃點毒品，讓她痛苦一下」。

白衣男子把孫小姐的酒杯拿起，並鬼鬼祟祟地走到門外。（影片截圖）

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3月1日，家住深圳的孫女士應朋友邀請去吃宵夜，之後卻感覺自己身體很疲累、不斷出汗、頭暈，甚至會出現幻覺。她懷疑自己被人下藥，便於次日（2日）上午到派出所報案，請求警方保護並協助調查。派出所的警員為孫女士尿檢，多項檢測結果為陽性，證實孫女士確實曾經吸毒。

警員之後來到涉事餐館，調取當晚的閉路電視片段作進一步調查。從監控片段可見，當晚11點22分左右，孫女士在朋友的陪同下離席去洗手間。期間，一名白衣男子把她的酒杯拿起，並鬼鬼祟祟地走到門外，回來後再向其酒杯倒酒。警方調查後得知，白衣男子在門外把半粒搖頭丸放入孫女士的酒杯。

同桌人士為落毒者編造謊言

從廁所回到席前，孫女士發現酒有異味，而且有點苦，但同桌的其他人卻為落毒者編造謊言，稱孫女士「喝多了」，又說酒沒有冰凍，常溫喝起來可能會苦一點。於是，孫女士也沒再做作糾纏，但很快就出現頭暈等症狀，並趴在旁邊的女性朋友肩膀上。她最終懷疑自己被落毒，決定向警方求助。

經核查及孫女士辨認，警方認為片段中的白衣男子朱男具有重大犯案嫌疑，遂於3月3日凌晨將其拘捕歸案。經調查，朱男跟孫女士存在感情糾紛。朱男一直想追求孫女士，但孫女士不願意跟他交往，為了報復，便決定「給她吃點毒品，讓她痛苦一下」。

此後，警方根據朱男的口供，查清當晚的毒品來源和其他吸食者，並將販毒者卜某等人查獲。目前，涉嫌欺騙他人吸食毒品的朱男及涉嫌販賣毒品的卜某已被警方刑事拘留，另有多人因涉嫌吸毒被警方行政拘留，案件正在進一步偵辦中。