江蘇懵男約好友散心電魚　失手電死對方謊稱中暑身亡

日前，江蘇南通一翟姓男子與好友相約在當地一池塘釣魚。兩人一時興起電魚，翟男卻失手將好友電死，為隱瞞真相便對好友家人謊稱他是中暑身亡，但還是被踢爆真相。

江蘇南通一翟姓男子與好友釣魚時，發現池塘邊的一條小船裡有電魚的工具，便決定要電魚。（看看新聞）

事發當日，翟男和好友釣魚時，一直沒什麼收穫。兩人無意間發現池塘邊有條小船，船中有儲電池和可以電魚的工具，便決定電魚。

據翟男事後憶述，當時他拿通電的電魚棒伸進池塘，即刻電到一條大魚。他一下子很高興激動，忙著撈魚，竟忘記手中的電魚棒仍通著電，便放回船上，不小心接觸到船體上的不銹鋼部分，他的朋友隨即慘叫一聲倒下。

翟男不小心將通電的電魚棒接觸到船上的不銹鋼部分，導致其好友當場觸電身亡。（看看新聞）

因為翟男當時穿著橡膠拖鞋，是絕緣體，所以他並無大礙，但他的朋友當場死亡。翟男當時非常慌張，事後騙好友的家屬他是中暑死亡的，並承諾賠償對方30萬人民幣。

其好友家屬原本半信半疑，但發現遺體上有多處燒傷，就立即報警要求屍檢。翟男此時害怕了，便投案自首交代了實情。

翟男因涉嫌過失致人死亡，近日被提起公訴。案件仍在審理中，法院將擇日宣判。