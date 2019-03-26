【見義勇為？】醉客糾纏恐嚇的士女司機　安徽男出手救人被提公訴

安徽阜陽太和縣的男子姜某在阻止醉漢糾纏恐嚇的士女司機期間，將對方打致一級傷殘，結果被以故意傷害罪追究刑事責任。 姜某認為，當時女司機的入身安全正被不法侵害，且是對方先動手，應屬於正當防衞，不負刑事責任。

事發在去年8月31日晚上9時許，女司機何某接載醉酒的男乘客丁某，但在即將到達目的前對方突然發難，「他讓我停一下車，要下車買煙，我當時說已經到門口了，你就先把錢付了吧。他聽了這句話就急了，到車上罵我，還威脅我。」屋苑保安聞訊後趕到處理，但丁某未有理會，「他連保安都罵，保安拿他也沒辦法。」

姜某認為自己的舉動屬於正當防衞。（紅星新聞）

姜某事後被以故意傷害罪提起公訴。（紅星新聞）

何某心生害怕，乾脆表明可以不收錢，只要求丁某盡快落車。據何某表示，丁某不但拒絕離開，甚至取出手機打電話，恐嚇道「你等着，我非叫人整你不可。」

此時何某想起姜某亦是住在附近，遂立即打電話求救。正在睡覺的姜某聞言後立即落樓，「丁某看到我來了就匆匆掛斷電話，立馬衝向我，一手推我胸，我也下意識地推了他一把，然後我們就撕扯在一起。」姜某指，自己曾接受訓練，身手較好，而丁某則處於醉酒狀態，故最終導致丁某受傷。

姜某得知丁某受傷後，同年12月向警方投案自首，其後獲取保候審。及至今年2月26日，縣檢察院決定以涉嫌故意傷害罪提出公訴，全案將於周三（27日）開審。至於丁某涉嫌尋釁滋事罪，被警方在2月14日出具行政處罰決定書，處以行政拘留6日。

丁某事後被警方以尋釁滋事罪行政拘留6日。（紅星新聞）

有律師認為，事實上何某當時的情況並非無法自力救濟或緊迫，應當且完全有機會和條件通過合法途徑尋求救濟和消除危險，例如報警。此外，姜某亦應當對何某的安全有理性判斷。另一方面，閉路電視畫面顯示姜某在丁某倒地後仍有繼續攻擊的動作，加上姜某明知丁某是處於醉酒狀態，故應不構成正當防衞，其導致丁某受傷，主觀過錯明顯。

（紅星新聞）