【有片】罵博士生「垃圾」逼無休工作　上海交大教授遭停職

有網民日前爆料指，上海交通大學電子信息與電氣工程學院博士生導師倪冰冰，在微信群組中要求學生無休工作，並公然辱罵學生「垃圾，白痴，文盲，寫的東西跟屎一樣」。 該學院周一（25日）在其官方微信發布通報，指倪冰冰確實在指導研究生論文過程中言語不當、師德失範。經研究決定對其通報批評，要求其立即向當事學生及課題組學生當面道歉，並立即停止其教學工作。

涉事的上海交通大學教授倪冰冰簡歷。（網站截圖）

網上流傳的截圖可見，倪冰冰在微信群組中辱罵學生，稱他們「都是垃圾一樣的東西，等把自己錘煉成牛人，再提休息兩字！」他強調，實驗室是每天工作，包括周六日，特殊情況必須向他請假。

他並稱如果有人覺得需要休息日，「你給我滾」、「你有甚麼資格需要休息！」「寫的東西跟屎一樣，你們怎麼不去吃屎呢？」另一張群組截圖則顯示，倪冰冰因不滿學生未按其要求完成工作，「重要內容，重要比較，圖表，比較實驗，一個都沒有做」，怒斥「等死吧」、「傻逼」。

倪冰冰為人師表的言論在網絡上引起爭議，不少網民認為其做法已超出合理的指導範圍，踐踏了學生的人格尊嚴，「智商上的巨人，情商上的侏儒」「自我感覺怎麼這麼良好呢？」然而另一批網民表示，如今不少研究生能力和態度都欠佳，導師是「恨鐵不成鋼」，「不罵學生不會聽進去的」、「學生如果出色，導師才懶得罵」。

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