女子被婚戀網「高管男友」騙1660萬　對方實為初中畢業無業漢　

內地相親網站亂象層出不窮，常聽聞有純情男女被騙錢或騙感情。一名唐姓女子就被在婚戀網站上相識的「男朋友」騙走1660萬（下同）人民幣巨款，而這個號稱畢業於香港中文大學的跨國企業高管男友，實際上是只有初中學歷的無業者。

女子被婚戀網相識的「高管男友」騙1660萬人民幣巨款。（網絡圖片）

據《澎湃新聞》報道，2018年11月，單身的唐女在某知名婚戀網站上認識了陳男。陳男自稱畢業於香港中文大學，在某知名跨國公司擔任高管。幾次接觸下來，兩人互生好感，以男女朋友身份相處。

12月某日，陳男在微信上聯繫唐女，稱發現了一個在線賭博網站的系統漏洞，以特定方式充值後，可以讓充值金額自動增加，然後可以全部轉回銀行戶口。他當時還讓唐女試用自己的網站賬號，充值68萬後，賬號顯示80萬，陳男告訴唐女他已經把這批錢轉存到自己的銀行戶口上了。

唐女第二天一早就在該網站上註冊了賬號，並按照陳男的指示累計充值580萬。當時網站顯示有682萬，激動不已的唐女想立即把錢轉回銀行戶口。陳男卻讓她保持冷靜，過幾天再轉，以防網站發現異常。

在接下來的五天裡，唐女陸續充值1080萬，但當第六天她想要將錢轉存回銀行戶口時，卻發現該賭博網站已經無法登陸。而自己的「男朋友」也消失得無影無踪。

隨後根據公安機關的調查，陳男是為初中學歷的無業人員。

據悉，唐女累計存入的1660萬，經過陳男聯繫地下錢莊，被層層轉至數十個戶口，並被分批取出。今年1月，陳男被警方在廣東東莞抓獲。