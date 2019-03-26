自稱「手賤寫著玩」　江蘇男銀行宣傳冊留言要搶劫被拘10日

江蘇常州某銀行內驚現「搶劫預告」，引起巨大恐慌，警方迅速出警偵查，最終卻發現這竟是一名男子的無聊惡作劇。

江蘇常州某銀行的工作人員，發現一份宣傳冊上竟寫有「今晚點踩好了，就搶這家銀行，不要殺人」的「搶劫預告」，引發恐慌。（網絡圖片）

「搶劫預告」稱不要殺人 引發巨大恐慌

近日，江蘇常州某公安分局接獲當地一間銀行工作人員報警，稱在該銀行服務前台的的一本宣傳冊上，發現有留言稱將對該銀行實施搶劫。留言是用櫃台上的筆寫的，稱「今晚點踩好了，就搶這家銀行，不要殺人」，後面還有「陳曉東」的署名。現場部分工作人員和客戶十分恐慌。

警方迅速展開偵查，調取了銀行大堂的監控錄像。警方很快注意到一個身穿黑色皮衣、藍色牛仔褲的年輕男子。根據監控錄像，案發前半小時，該男子與另一名男子進入銀行，在另一名男子辦理業務期間，他不停在大堂內閒逛，四處張望。待另一名男子辦完業務後，兩人又一起離開。

因為與該黑衣男子同行的男子在銀行留有真實的身份信息，警方推斷「搶劫預告」留言是一起惡作劇。但處於謹慎考慮，警方還是在銀行周邊加強巡邏警力。

「寫著玩」累朋友被查

第二天下午，這兩名有嫌疑的男子在當地武進高新區賀北工業園區的一處暫住所被抓獲。

經調查，該黑衣男子姓李，是江蘇灌雲籍人士。他表示當時是陪朋友去銀行辦業務，純粹是出於無聊寫著玩，又指「沒有目的，當時手賤寫了這些東西」，朋友也並不知情。

不過，李男被警方發現有吸毒史，更有兩次盜竊前科。目前他因嚴重擾亂公眾秩序，被依法處以行政拘留10天，並罰款500元人民幣。