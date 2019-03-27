湖南淫魔禁錮少女性侵24天　作案地下室曝光牆上貼婚慶裝飾

湖南鳳凰縣一名男子龍某和上月擄走一名16歲在校女生，用鐵鏈將對其禁錮在地下室內並實施強姦。時隔24天後，被囚禁的女生於日前被當地警方解救，疑犯龍某和亦被逮捕。 據內媒《澎湃新聞》27日報道，有記者實地探訪疑犯龍某和的居住地，拍攝到其囚此前用來囚禁少女的地下室內部情況。

龍某和臥室通向囚禁少女的地洞。

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據此前報道，龍某和年過五十仍為單身，有觀看色情光碟的嗜好，心理逐漸扭曲、變態，遂產生囚禁強姦她人的犯罪動機。實施犯罪行為前，龍某和做了精心準備。他在網上購買了鐵環、鐵鍊、電棍等作案工具，事前又在自家房屋地下挖開地洞作為囚禁場所。

而記者其後探訪發現，該地下室入口在龍某和的臥室，揭開入口地板後能看到洞口一側電閘和開關。通過一個小梯子，可進入地下暗室。該地洞不到1.8米高，呈正方形狀。不足4平方米（約40呎）的地洞內地面上和臥室一樣，鋪有地氈。地氈上的一角散落著碳酸飲品、餅乾、梳子和紙巾。洞內四壁上貼有代表喜慶的婚慶裝飾品。

據湖南鳳凰縣檢察院通報，龍某和挖好地下室後，便伺機尋找年輕女性作為囚禁目標。他上月擄走一名16歲在校女學生後，將其綁到地下室，然後用鐵鍊子纏住其頸部並用五把鐵鎖牢牢鎖住。受害女生無力反抗，禁錮期間多次被龍某強姦。

纏繞受害女生頸部的鐵鏈。（網上圖片）

據龍某和哥哥透露，龍某和今年55歲，青年時便去了福建打工，四年前回到了老家鳳凰縣山江鎮稼賢村，靠養青蛙和貨車的士拉客維持生計，「貨車的錢都是妹妹借給他的，他打工沒賺到錢，懶，不喝酒，喝飲料。」

另據同村的村民介紹，村裏有1700多人，近年來女生都嫁到外地了，僅龍某和所在的高農寨就有40多個大齡單身漢，全村共有100多個單身漢。而當地娶一個老婆，女方娘家一般要16萬元的聘禮錢。在同村村民看來，龍家並不窮，在村裏算得中等偏上。龍某和哥哥哥則稱，弟弟年輕時，父親給他張羅過親事，可弟弟不同意，拒絕的理由是要外出賺錢。

據悉，當地檢察院受理該案件後，認定疑犯龍某和心機醜惡，手段卑劣，犯罪行為影響惡劣。為確保依法嚴懲和保護未成年被害人權益，已成立了專案組辦案。

（澎湃新聞）