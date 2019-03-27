西安5惡霸強逼未滿14歲少女賣淫　判監4至13年半

西安2男3女的犯罪集團去年以高薪為餌誘騙三名少女由甘肅來到西安，之後將她們禁錮，再安排她們到娛樂場所陪酒。 其中一名少女當時未滿14周歲，但就三次被逼賣淫。受害少多次嘗試逃跑但都被捉回，更慘遭犯罪分子以皮帶抽打、用煙頭燙傷受害者。 少女被禁錮近20日後被警方救出，五名惡霸亦先後被捕，並於今日獲刑4至13年半。

五名被告因為強逼未成年少女賣淫而被判監。(網上圖片)

五名被告分別是姓楊某和姓錢的男子，以及姓高、姓趙、姓武的女子。他們組成犯罪組織，以到西安娛樂場所服務可以賺大錢為由，於2018年6月6日，將三名受害人由甘肅騙至西安。白天，三名被害少女被拘禁在公寓內，由5名組織成員輪流看守，晚上再由被押送至娛樂場所服務。組織成員又以暴力威嚇少女賣淫，其中一名姓劉的受害少女，當時仍然未滿14周歲，就被強迫賣淫三次。

受害少女曾經嘗試逃離，但每次均被抓回，更遭毒打虐待，其中一名姓趙的組織成員會用皮帶抽打、用煙頭燙逃走的少女，並強行往少女嘴裏灌煙灰缸的污水、煙頭。另一名姓楊的組織成員還威脅受害人如報警，他刑滿釋放後會報復。

少女被禁錮後曾嘗試逃走，但都被捉回，之後更遭到毒打。圖為示意圖。(網上圖片)

三名少女被禁錮超過兩星期後，其中一人於6月22日趁機逃出後報警．當天下午救出另外兩名被禁錮少女，5名組織成員亦先後在現場及天水落網。

組織強迫受害人陪酒、賣淫的非法所得由其中一名姓楊的成員，他將收入部分用於日常開銷外，把其餘四千多元據為己有。

西安蓮湖法院於2019年2月19日開庭審理了該起強迫賣淫案，由於其中三名被告未滿18周歲，案件以不公開開庭方式審理。法院經審理認為，五名被告採用暴力、威脅手段，違背他人意志，強迫不滿14周歲的幼女賣淫，情節嚴重，構成強迫賣淫罪。

姓楊和姓高的被告分別判處有期徒刑13年6個月和13年，二人各被罰款1萬元人民幣；另外姓趙、姓錢、姓武犯罪時未成年，姓趙、姓錢二人分別獲刑9年和8年，法院認定姓武的被告某在犯罪起次要作用，而且當庭認罪態度較好，判她監禁4年。]

（澎湃新聞）