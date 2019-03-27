兩江蘇漢捕殺哺乳期幼獐剝皮取胃：取「獐寶」治消化不良

據內媒報道，江蘇南京浦口法院近日審理一單非法捕殺國家二級保護動物獐子的案件。案情指，去年年中兩名男子闖入南京老山林區捕獵了四隻尚在喝奶的野生獐子，並剝皮取胃。控方建議量刑五年以上。 江蘇民間流傳喝奶的獐子胃內有「獐寶」，可以入藥，治療消化不良，增強免疫力。

獐子外形似鹿，是國家二級保護動物。江蘇民間傳言幼獐胃中有「獐寶」，可以增加免疫力。（視覺中國/資料圖片）

據《紫牛新聞》報道，案件公訴方浦口檢察院指控，去年5至6月被告人楊某和強某兩次在南京老山林區捕殺獐子，共捕殺四隻獐子。此外，楊某從當地一養羊戶手中收購一隻獐子。

兩名嫌疑人被抓捕後，交代他們捕獵獐子就是為了獲取獐奶，也就是民間俗稱的「獐寶」。

據悉，獐子屬於食草類動物，幼年獐子在喝奶期間，奶進入胃後，會在胃裡形成乳白色沉澱物，被俗稱為「獐寶」。江蘇無錫等地視「獐寶」為名貴藥材。偷獵者通常趁5-7月繁殖期，捕殺幼年獐子，將獐子胃取出來，得到「獐寶」，再用竹葉壓制成獐奶片。

強某抱著獐子拍的照。（澎湃新聞）

幾乎毀掉當地該獐子族群

楊某和強某被警方抓獲時，警方還在其所住地雪櫃內查獲一些獐子肉塊、獐子的胃部殘骸若干，和59片獐奶片。

報道又指，據江蘇環境科學檢測機構監控，涉事林區原本有不低於14隻獐子。但今次案件證實，4隻年幼獐子被殺，剩餘10隻應是年長群體，意味著這對此獐子族群帶來毀滅性的傷害。

因為民間相信幼獐的「獐寶」可以入藥，偷獵者通常會在每年5-7月繁殖期，捕殺幼年獐子。（網絡圖片/資料圖片）

捕殺數量影響量刑 疑犯當庭翻供

據報道，在庭審上，兩名被告對罪名無異議，但對捕殺獐子的數量存異議。兩人指，他們捕殺了三隻幼年獐子，另有一隻是發現時已經死了的。此前，他們在偵查機關供述指捕殺數是四隻。

根據中國相關法律，捕殺國家二級保護動物三隻，可判刑五年以下，四隻以上可判五年以上。因此案件公訴方認為他們是為了減少量刑而翻供，建議對兩人分別量刑五年六個月至六年，及五年至五年六個月。不過，二人否認提前知道量刑的區別。法院表示，充分聽取了控辯雙方意見，將擇日宣判。