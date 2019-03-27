【多管閒事】珠海女為寶馬選牌號　圍觀男「好心」伸手換號賠6千

廣東珠海市民高女士日前到車管所為新買的藍色寶馬車選牌號，就在她好不容易選出一個心水的牌號時，一名圍觀男子卻自作主張地伸手幫她修改了選擇。 由於車牌選定後已無法再更改，男子卻洋洋自得稱「我覺得這個號碼更好！」高女士遂要求男子賠償其損失。經警方調解後，男子最終向高女士賠償6000元（人民幣．下同）。

珠海女子為新買的藍色寶馬車選牌號，卻遭圍觀男「好心」伸手換號。（看看新聞）

高女士最近購入一輛寶馬新車後，一直在考慮選一個甚麼樣的車牌號碼，心中更早已暗暗想到幾個數字。經過前期的調貨、驗車等手續，終於到了選牌號的環節。她上周三（20日）早上駕駛新車到車管所辦理選號業務，走到選號機前，了解到要在90秒的規定時限內，從屏幕上的50個車牌中挑選喜歡的號碼。

高女士和朋友快速瀏覽了50個號碼，在選號時間接近尾聲時決定選擇「粵C××J12」，她一邊點擊屏幕上的「初選」鍵，一邊同朋友分享道「就要這個吧，這個不錯！」

正當她等待選號時間結束時，突然有一隻手從她背後迅速伸向屏幕，將高女士的選擇改成了「粵C××7E5」，選號時間霎時結束，屏幕彈出「預選車牌成功」的字樣。高女士立即轉身，發現是一名陌生男子所為，便連聲質問：「你幹甚麼？」陌生男子卻淡淡回道：「我覺得這個號碼更好！」

女車主：不賠償就把車買下來

由於車牌號碼一旦選定便不可更改，而高女士並不喜歡男子的選擇，便氣憤地要求男子作出賠償，並要求男子若不賠錢就將車買下來。男子則羞愧地低聲說，自己可以賠200元。

高女士對200元的賠償金額表示反對，兩人爭執不下，高女士只好打電話報警。警員趕到現場後進行調解，男子最終向高女士道歉，並表示願意賠償高女士6000元。

（紅星新聞）