【SpaceX中國版】民營公司發射運載火箭再失敗　數十秒後失控下墜

繼去年10月北京藍箭空間嘗試發射自主研發的「朱雀一號」運載火箭失敗後，第二次民營航天公司發射運載火箭亦在周三（27日）以失敗告終。 北京零壹空間（OneSpace）當天下午在酒泉衞星發射中心發射搭載零重力實驗室衞星「靈鵲一號B星」的「OS-M」固體運載火箭，未料火箭在一級分離後不久就失控下墜，僅升空數十秒。 截至目前，中國仍未有一間民營航天公司能成功發射運載火箭。

據了解，「OS-M」運載火箭屬於極輕量級，長約19米，重約20噸，高度可達800公里。在失敗之前，零壹空間去年曾成功發射兩枚「OS-X」亞軌道火箭，今次是首度遭遇挫折。零壹空間曾表示，該兩次亞軌道火箭的發射是為未來發射運載火箭提供技術驗證。

「OS-M」運載火箭屬於極輕量級，長約19米，重約20噸。（網上圖片）

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「OS-X」主要用於執行高超聲速驗證試飛任務，而「OS-M」則為採用固體燃料的廉價小型運載火箭，主要用於發射500公斤以下的小型衞星。

有內地傳媒引述軍事評論員分析，「OS-M」的一級引擎部分運轉基本正常，但在發射後47秒左右，一二級火箭分離期間，二級火箭點火後開始出現周期擺動，最終失控下墜，有可能是二級火箭的控制系統發生故障，又或是分離過程中引發的意外振動，令二級火箭的方向發生嚴重偏離，並超出自行修正的能力。

空氣動力學家、航天技術專家黃志澄亦認為，中國民營航天公司失利是正常現象，行業目前正處於初步階段，「美國的SpaceX也是失敗好幾次才成功的，我們要對民營航天企業有較大的包容心。」

此前藍箭空間嘗試發射自主研發的「朱雀一號」運載火箭亦告失敗。（網上圖片）

報道又提到，創辦人舒暢曾在訪問中稱「當時看到美國SpaceX這些公司的興起，我最開始冒出來一個想法就是，美國人能做，我們中國人能不能幹啊？」。舒暢更表示，過去投資時發現沒有中國人做不成的事，甚至往往中國人做後比美國人更好，「中國有中國的特點，我們不想照抄SpaceX，更願意學華為」、「我們依托中國工業，這本身就是最大的優勢嘛！」

（綜合報道）