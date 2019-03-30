【5G】上海撥通全球首個5G手機通話　料2021年建3萬基站全市覆蓋

在「全球雙千兆第一區」的開通儀式，上海市副市長吳清撥通了全球第一個5G手機通話，象徵着全球首個行政區域5G網絡，已大致建成並開始試用。 上海市經濟和信息化委員會副主任張建明介紹，上海在今年內，將建成超過1萬個5G基站。到了2021年，整個上海市將累計建設超過3萬個5G基站，實現5G網絡全面深度覆蓋，產業規模突破千億級（人民幣．下同）。

作為全球雙千兆的第一區，已於今日上午開通了5G網絡電話使用。（截取網絡）

作為全球雙千兆的第一區，上海虹口區已建成5G基站228個，實現了千兆固定寬帶網絡和5G網絡全區覆蓋。今年虹口區還結合了即將啟動的上海5G創新應用大賽，發揮行業的需求，發掘企業和個人的創新設計，盼能孵化一批5G特色應用的行業。

據了解，此次發布會現場的上海移動微展廳處，現場嘉賓可以親身體驗多款5G創新應用。在5G+8K展區內，架設在虹口區白玉蘭廣場67樓頂層的高清攝像頭，能將北外灘濱江大道的風貌通過5G網絡實時回傳到現場，觀眾不用移步，便可將浦江景色盡收眼底。

另外，對於熱愛運動賽事的觀眾更有福了。在此次5G賽事直播區，可看見多個不同角度影像，更清晰與即時，擺脫了傳統有線的束縛，就像蒞臨現場一般。

「光這些還不夠」，中國移動上海公司副總經理梁志強還指出，今年中國移動將加快推進5G創新應用示範建設，包括打通首個跨省5G視頻通話、完成上海「兩會」首次5G直播連線、啟動建設首個5G火車站、完成首個智能電網測試等。

（東方網）