【妻承夫債】江蘇女地盤托鋼筋賺錢　「數大餅」還亡夫10萬債務　

在內地，拖欠債務不還而成為「老賴」的人不少。江蘇如皋卻有一名女子，在丈夫死後承擔起他遺下的10萬債務，到地盤托鋼筋賺錢。5年過去，她成功賺到10萬元，近日來到法院「數大餅」將所有債務還清。

施勤打「辛苦工」，到地盤托鋼筋賺錢還債。（網上圖片）

事件主角是家住江蘇如皋的農村女子施勤（化名）。其丈夫5年前突發疾病而亡，所經營的小型織布廠無力繼續經營，無奈之下只能關閉歇業。料理完丈夫後事，施勤翻看丈夫的帳本，發現他仍欠9名織布女工工資合共10萬餘元（人民幣，下同）。

她主動聯繫這9位女工，一起到法院以調解的方式確定欠債，並約定一年內還清。可是一年轉眼過去，施勤文化水平低、年齡又偏大，無法靠打工短時間內還清高額債務。於是9名女工一氣之下向法院申請強制執行。

施勤並沒有因此「耍賴」，反而咬緊牙關，一邊重新與9人訂立分期還款的計劃，一邊打「辛苦工」，到地盤托鋼筋賺錢還債。就這樣，她「一元一元地賺，一百一百地存，一個一個地還」。到今年1月7日，她約好其餘6人，一起來到法院，「數大餅」還清最後的欠款。

她的經歷近日獲法院製片發布，獲得無數網民支持：

太苦了，抱抱她，以後會越來越好的。 責任與擔當，苦難與厚德。 這樣的女子會活得更好，人有骨氣樹有皮，有骨氣才能立得住。 希望她幸福過完一生。

根據內地《婚姻法》和《繼承法》，債務人死亡後，配偶是否需要還款，主要視乎債務是否為夫妻共同債務，或者妻子有沒有繼承死者的遺產而定。如果屬夫妻共同債務，配偶有償還債務的責任。若非共同債務，配偶放棄繼承死者遺產，則可以不負償還責任。