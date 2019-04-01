【擺設不亮】為獲取更多拆遷賠償　西安村民3公里路裝逾千盞路燈

陝西西安陶家村一處3公里長的路上，竟密集排列着1000多盞路燈。原來該路段原是耕田，如今將拆遷安置，村民為獲取更多拆遷賠償，便不顧政府制止，安裝了這些路燈。

有網民上周四（3月28日）爆料稱，該村其中一段不足500米的路，就有約200盞路燈。有村民表示，路燈是他們自發安裝，目的是為爭取更多的拆遷賠償，但這些路燈基本上都是擺設，夜間並不會亮起。

該村村委會30日證實，早前村中傳言該處農地將被徵用，村民為了爭取更多補償款，自發集資在自家耕地前的生產路上加裝路燈，隨着仿效者眾，路燈愈來愈多，而每個路燈的造價為1000元（人民幣．下同）左右。

一盞盞路燈密集排列在道路兩側。（華商報）

當局：涉事路燈無拆遷賠償

去年下半年，該地作為蘇寧物流基地項目用地開始徵用，當局拆遷人員多次重申這些路燈不在賠償範圍內，並勸導群眾盡快自行拆除，但群眾並不配合拆除。當地政府日前再度勸導群眾，要求他們在清明節前自行拆除路燈，以免給自己造成損失。

當局下一步將對限期內未拆除的路燈進行集中清理，同時加大監管巡查力度，防止此類情況再次發生。當地黨政辦指出，如果村民報有僥倖心理，拆遷部門將採取法律途徑解決問題。

有內地傳媒更發現，西安高新區姜仁村亦曾發生此類事件，近一公里長的道路裝有上百盞路燈，當地政府同樣指，路燈是村民為獲得拆遷補償款而安裝，將會被全數拆除。

（微博／央廣網／華商報）