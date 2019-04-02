【少1分打10棍】安徽20餘名學生全身瘀青　傳有人被老師打840棍

安徽宿州博雅實驗學校近日發生一起教師暴力體罰學生事件。據多名學生和家長反映，有英語老師強迫學生設立過高的目標成績，少1分會被該老師用掃把棒打10棍，其中一名學生竟遭到840棍棒打。 當地公安通報稱，該班有20多名學生遭到毆打，造成學生腿部、臀部、背部等部位瘀血、紅腫。

學生腿部被打致瘀青紅腫。（中國之聲）

英語教師和班主任雙雙暴打學生

事發在上月底，一名家長透露，自己的小孩設定目標成績130分，英語老師許某某卻非要讓他設為140分，結果考試分數差0.5分才到130分，其小孩最後被打了110棍。該班級的一名學生則表示，「我還好，我被打了40棍，其他人被打的多，我們班還有一個（要）被打840棍的。」

有家長稱，許某某用的是掃把棍，捱打部位讓學生自選。「我孩子選的是小腿和後背，後背也紫了，兩個小腿也瘀青了，一瘸一瘸的。」其他家長也證實，自己孩子被打的全身瘀青，走路一瘸一拐，有的甚至產生了心理陰影。「當天晚上我女兒就發燒了，她沒敢給我講，我說當時老師打你你為什麼不給我講，她說老師不讓給家長講。」

更令人氣憤的是，一名男孩不忍同學遭此毒手，想去找校長舉報教師體罰事件，被班裏的紀律委員發現後上報了班主任。惟該班級的班主任知悉許某某暴打學生後，未曾勸阻事件，更出手壓制意圖舉報的男孩。其家長表示，班主任用書和手打了男孩的臉和嘴，「兩邊的臉都打得發青，打出了印子，打腫了。」另有家長稱，已經報警處理，並帶著孩子前往醫院進行治療和鑑定。

當地教體局發布通報，已責令涉事學校辭退暴力體罰學生的教師。（微博）

涉事教師被辭退 學校限期改正

事件曝光後，該校一名常務副校長回應時，承認學校在管理上監管不到位，將和家長積極溝通解決此事。「我們要向家長道歉，對於這些學生，如果打得皮膚或者表面有不舒服的，我們可以帶他去看醫生，醫療費由學校來解決。」

該區教體局則發布通報指，已責令宿州市博雅實驗學校辭退涉事教師，並對學校相關負責人予以嚴肅處理。通報又要求該學校限期改正，要組織心理教師對學生進行心理輔導。據悉，目前公安機關已經介入調查，涉事教師也已被當地派出所傳喚。

（中國之聲）