「風水大師」稱可改變命運開班賺千萬　被控虛假廣告罪判監近2年

江蘇男子梁某在網上宣傳其自創的風水門派，在三年時間裏吸引了全國各地近百人前來拜師學藝，學費最高的達到十幾萬（人民幣，下同）一年。三年來梁某收取的學費和看風水的費用超過了千萬元。 3月27日（上周三），梁某因虛假廣告罪被當地法院判處有期徒刑一年十一個月，並處罰金一百萬元。

梁某宣傳其「天道玄通風水」的廣告資料。（荔枝網）

案情指，2014年至2017年6月間，梁某組織曹某、孫某等人通過其自行設立的網站及影片網站等，發布廣告宣傳其自創的「天道玄通風水」能讓人改變命運，變富貴等。他還自稱自己偶遇了仙道，有仙道秘籍。這些宣傳吸引了96人前來學習「天道玄通風水」。

為了增加知名度，梁某編造了易學協會副會長、世界房地產風水高級策劃師， 2016華人楷模年度人物等聘書、證書，他還花錢為在搜索網站進行推廣，當有人搜索「風水大師」等關鍵詞時，梁某的網站排名靠前。他所傳授的「天道玄通風水」，早期收費8800元或19800元不等；2015年開始明確學費為10萬元，此後每年漲價1萬元。

法院：廣告內容有悖常識

法院審理認為，梁某對其「天道玄通風水」進行虛假宣傳，將其本人包裝成「風水大師」，宣傳其「天道玄通風水」能讓人改變命運，甚至能治病，廣告內容有悖常識，顯然屬於虛假宣傳，以此吸引眾多人員前來學​​習，收取巨額費用。最終，梁某因虛假廣告罪被判處有期徒刑一年十一個月，並處罰金人民幣一百萬元。

（《看看新聞》/荔枝網）