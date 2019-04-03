江蘇男裝針孔偷拍女租客僅被拘留5天　網民：變相鼓勵犯罪

據《常州晚報》報道，江蘇常州一名25歲的李姓女士在當地租屋生活將近一年，近日她卻意外發現，租住單位臥室中一個插蘇裏竟然暗藏一個針孔攝錄機。李女士驚悉後懷疑是業主所為，於是報警求助。

李女士發現租住單位的臥室裏暗藏針孔攝錄機。（中國常州網）

報道稱，李女士是去年5月租住該單位，直到今年3月下旬，無意間發現了正對主臥的牆上有個插蘇，隱約閃爍著亮光，好奇之下讓男友將插蘇拆下查看，卻發現插座內藏了一枚隱蔽的針孔攝像機。

李女士報警後，當地民警傳喚了其租住單位的業主陳某進行詢問。陳某當即承認是自己安裝的攝錄機。他說，該攝錄機是去年在無錫的一個小攤位買的，需通過手機App進行連接，並稱自己有時只能聽到聲音，沒有看到過什麼私隱的畫面。

當民警詢問陳某為何要做出偷窺他人私隱的違法行為時，陳某卻三緘其口，避而不談。據悉，陳某因侵犯他人隱私已被公安局處以行政拘留5天。

惟事件曝光後，不少網民認為警方對陳某的處罰過輕：