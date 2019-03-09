戴假髮著長裙　變裝男子混入淡江大學女宿偷拍女生沖涼

台灣新北市淡江大學凌晨傳出有男子竟男扮女裝闖入女生宿舍偷拍，因為形跡可疑被女學生當場識破，同學們立刻叫來教官將男子制伏，但男子卻稱進入女宿是要找女友，但卻無法解釋為什麼要隨身攜帶針孔攝影機，最後他才坦承是想偷窺女宿的學生，被警方依妨害祕密罪函送偵辦。

陳姓男子（24歲）今天凌晨1點偷偷闖入淡江大學的松濤館女生宿舍，為了不被人發現他是男生，陳男還特地穿女裝戴假髮變裝，並且在身上藏有針孔攝影機，意圖要偷拍女學生，可是因為形跡十分可疑，而被女學生識破。住宿的女學生表示，當時陳男在女宿4樓的走廊不斷徘徊並且鬼鬼祟祟，還看他不斷進出浴室，而且雖然陳男著女裝、戴口罩，可是因為身形魁武，不太像一般女性的身形，才令人驚覺他可能是混入女宿的變態。

教官接獲學生通知趕抵現場時，陳男已經被多位憤怒的女學生團團圍住，教官隨即將他行動控制以防他逃跑，員警也在隨後到場處理，並且將陳男扭送警局。淡大校方表示，因為宿舍皆有門禁管制，懷疑男子可能是尾隨女學生進入女宿，並且利用針孔攝影機對女學生淋浴進行偷拍，已提醒學生要注意出入宿舍的安全，應落實刷門禁卡的規定，勿讓陌生人有機可乘。

淡大校方表示，因為宿舍皆有門禁管制，懷疑男子可能是尾隨女學生進入女宿，並且利用針孔攝影機對女學生淋浴進行偷拍，已提醒學生要注意出入宿舍的安全，應落實刷門禁卡的規定，勿讓陌生人有機可乘。而淡水警分局將陳男抓回警局製作筆錄後，隨即通知他的家屬前來，陳姓男子的父親得知兒子境闖入女宿偷拍女生洗澡，當場氣得拿雨傘追打他，但被員警阻止。警方經檢視男子的針孔攝影機畫面，發現的確有拍攝到一些女學生的裸露畫面，將依照妨害祕密罪將他函送士林地檢偵辦，同時要再釐清他有沒有利用相同手法對其他學生同樣進行偷拍。

淡大校方表示，因為宿舍皆有門禁管制，懷疑男子可能是尾隨女學生進入女宿。（淡江大學 Facebook）

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