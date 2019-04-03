因是稀有「熊貓血」　傳湖南女大生捐血被強行多抽100ml　　

近日有網民爆料稱，湖南郴州市一名大三女學生到血站捐血時，因血型稀有而被強行多抽100毫升（ml）。 事件引起網民熱議。郴州市中心血站宣傳科一名工作人員回應道，已成立調查組調查此事。

網傳湖南郴州的大三女生小倩在一次捐血時，被強行多抽100ml。（網上圖片）

4月1日，網易號「小貓可可星座」發布一篇題為〈學生因血型罕見被強行多抽一百毫升，血站：反正也沒事，多給點吃的就好了〉的文章，稱湖南郴州的大三女生小倩在一次捐血時被告知，自己的血型是較為稀有的「熊貓血」，因此被工作人員建議多捐。但考慮到自己身體瘦弱，小倩拒絕這一建議，堅持捐血200ml。

文中寫道，在抽血完成後，小倩發現自己實際被抽取300ml的血液。她就此質問血站工作人員，對方卻說：「抽都抽了，沒辦法，反正你也沒什麼事兒，等會多給你點吃的就好了。」

血站回應：正在核實事件

文章還附上一張由「郴州市無償獻血領導小組辦公室」所頒發的捐血證。上面寫明捐血量為「叁佰」，日期則是2018年10月21日。

針對事件，郴州市中心血站宣傳科一名工作人員回應道，血站已就此事成立調查小組，具體情況正在調查，一旦調查完成將發布通告，對此事作澄清與核實。