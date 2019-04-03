【飛機許願池】湖北男向海航客機連掟三幣　為女兒「祈福保平安」

人類總是重覆同樣的錯誤？昨日（2日），再有內地旅客將飛機當成「許願池」，在上機時連掟三幣為女兒「祈福保平安」，導致上百名旅客延誤起飛，事主亦被機場警方處以治安拘留10天的處罰。

向飛機掟硬幣「祈福」的事件近月多次發生，這次是海航「中招」。（視覺中國）

昨日（2日）上午11時左右，武漢天河機場的海航HU7783航班正安排旅客登機，前往新疆烏魯木齊。當時，一對抱著嬰兒的年輕夫妻依次往前走，安檢員檢查他們的機票後，男子卻突然放慢腳步低下頭，伸出右手做出一個丟擲動作。安檢員見狀立即將他攔下，同時向機場警方緊急報案。

這名男子表示自己投擲了3枚硬幣，機場工作人員和機組人員便立即在拋物處附近尋找，很快就成功發現硬幣。經檢查確認具備安全起飛條件後，飛機再次起飛，但機上近百名旅客因此延誤近1小時。

家中長輩叮囑 丟硬幣保一路平安

涉事男子事後被警方帶走詢問。他表示，自己姓夏，今年31歲，家住湖北黃岡市浠水縣，正準備與妻子和4個月大的女兒飛往烏魯木齊。出行前，他的岳母說，孩子第一次坐飛機出遠門，登機前一定要往地面丟幾枚硬幣，以保一路平安。

夏男又說，夫妻兩人接受安檢後想起長輩的叮囑，卻發現身上只有1枚1角硬幣，故特意購物換得2枚1元硬幣。但候機處都在樓上，無法接近地面，二人覺得在此處拋出硬幣並沒有「落地為安」。來到機艙口後，他發現此處有縫隙，便決定丟出硬幣落到地面，為女兒「保平安」。

最終，夏男因擾亂單位秩序，被武漢機場警方處以治安拘留10天的處罰。他的妻子和女兒，則乘坐原定航班抵達烏魯木齊。

同類事件多次發生

值得一提的是，向飛機「掟幣祈福」的事件近月多次發生，今年以來至少已發生三宗。2月17日晚，一名28歲男子在安徽安慶市天柱山機場乘坐飛機時，認為朝飛機扔硬幣會保平安，遂在登機過程中，將兩枚1元硬幣扔向飛機機身方向，終導致涉事航班被取消，全體旅客滯留一夜。

3月10日晚，又有兩名旅客在山東濟南為了「祈福」，在登機時各自向連接廊橋的縫隙處扔出一枚一元硬幣，導致航班延誤2小時。另外2017年的6月，南方航空一架由上海開往廣州的航班中，一名八旬婦人亦在登機期間向飛機引擎投擲多枚硬幣，工作人員要重新檢查飛機，航班延遲四個多小時才起飛。